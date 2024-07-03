سرور بن محمد يزور الأرشيف والمكتبة الوطنية

أبوظبي (الاتحاد)

زار سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، الأرشيف والمكتبة الوطنية، حيث كان في استقباله معالي حمد بن عبد الرحمن المدفع، رئيس مجلس الإدارة، وتفقد سموه قاعة الشيخ سرور بن محمد، واطلع على سير العمل في تجهيزها، وهي القاعة التي تؤرخ لمرحلة مهمة من تاريخ الدولة في البناء والتأسيس، وتعرض أفلاماً وثائقية تحكي جوانب من سيرته برفقة المؤسس والباني المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إذ حاز سموه ثقته، طيب الله ثراه، منذ تسلمه حكم إمارة أبوظبي.

واستمع سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان والوفد المرافق له إلى شرح مفصل من عبد الله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، عن تصميم قاعة الشيخ سرور ومحتوياتها، وعن أهم إنجازات الأرشيف والمكتبة الوطنية، وخطته الاستراتيجية التي تمتد إلى عام 2032، وأبرز المشاريع والمبادرات المستقبلية.

وشهدت الزيارة جولة لسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، يرافقه معالي زكي نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، في قاعة الشيخ زايد بن سلطان، التي تحتضن الماضي، وتوثق اليوم، وتستشرف المستقبل، وفي سبيل ذلك تسخّر أحدث التقنيات المبتكرة وأساليب العرض لتقدم للزوار كبسولة معرفية تعزز الانتماء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة في نفوس الأجيال، وتبهر زوارها بما حققته الإمارات من تقدم وتطور وازدهار.

وأشاد سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان بالدور الذي يؤديه الأرشيف والمكتبة الوطنية في توثيق ذاكرة الوطن وإتاحتها، وحفظها للأجيال.