مطار زايد الدولي «يبهر» إيلون ماسك

سرينيفاسا إيليني (أبوظبي)

امتدح رائد الأعمال التكنولوجي، إيلون ماسك، مطار زايد الدولي، على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، التي يملكها، مطالباً الولايات المتحدة الأميركية بمواكبة تقدم الإمارات في تكنولوجيا المطارات.

وشارك ماسك، المعروف بمشاريعه الابتكارية، فيديو نشره ناشط التواصل الاجتماعي حسن سجواني، لمسافر يشيد بمميزات مطار زايد الدولي، مركزاً بشكل خاص على تقنية التعرف على الوجوه التي سمحت للمسافرين بالتسجيل بسهولة.

وطالب ماسك الولايات المتحدة بأن تحاكي الإمارات في تقدمها بتكنولوجيا المطارات.

وشارك العديد من مستخدمي منصة «إكس» الفيديو معبرين عن إعجابهم بتفوق الإمارات على الولايات المتحدة في استخدام التكنولوجيا، مشيرين إلى أنه حان الوقت لكي تلحق الولايات المتحدة بركب الإمارات.