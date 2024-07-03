الخميس 4 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مطار زايد الدولي «يبهر» إيلون ماسك

مطار زايد الدولي
4 يوليو 2024 01:16

سرينيفاسا إيليني (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
شرطة أبوظبي تكرم الفائزين ببطولة «البادل تنس»
عمر خالد يكشف أسباب رحيله عن «سلة الشارقة»

امتدح رائد الأعمال التكنولوجي، إيلون ماسك، مطار زايد الدولي، على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، التي يملكها، مطالباً الولايات المتحدة الأميركية بمواكبة تقدم الإمارات في تكنولوجيا المطارات.
وشارك ماسك، المعروف بمشاريعه الابتكارية، فيديو نشره ناشط التواصل الاجتماعي حسن سجواني، لمسافر يشيد بمميزات مطار زايد الدولي، مركزاً بشكل خاص على تقنية التعرف على الوجوه التي سمحت للمسافرين بالتسجيل بسهولة.
وطالب ماسك الولايات المتحدة بأن تحاكي الإمارات في تقدمها بتكنولوجيا المطارات.
وشارك العديد من مستخدمي منصة «إكس» الفيديو معبرين عن إعجابهم بتفوق الإمارات على الولايات المتحدة في استخدام التكنولوجيا، مشيرين إلى أنه حان الوقت لكي تلحق الولايات المتحدة بركب الإمارات.

مطار زايد الدولي
أبوظبي
الإمارات
أميركا
إيلون ماسك
آخر الأخبار
«الأولمبية الدولية» تحسم الجدل حول إلغاء أو تأجيل «باريس 2024»
الرياضة
«الأولمبية الدولية» تحسم الجدل حول إلغاء أو تأجيل «باريس 2024»
اليوم 12:17
حفل «أسطوري» لاستقبال مبابي في «البرنابيو»
الرياضة
حفل «أسطوري» لاستقبال مبابي في «البرنابيو»
اليوم 12:08
شرطة أبوظبي تكرم الفائزين ببطولة «البادل تنس»
الرياضة
شرطة أبوظبي تكرم الفائزين ببطولة «البادل تنس»
اليوم 12:00
تحدي القراءة العربي يتوج بنتا يوروتيمبو بطلة لدورته الثامنة في موريتانيا
علوم الدار
تحدي القراءة العربي يتوج بنتا يوروتيمبو بطلة لدورته الثامنة في موريتانيا
اليوم 11:57
فرنسا.. هدف بـ «نصف مليار يورو»!
الرياضة
فرنسا.. هدف بـ «نصف مليار يورو»!
اليوم 11:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©