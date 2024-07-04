أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.
وأكد الأرصاد في رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم 25.1 درجة مئوية في حميم (منطقة الظفرة) الساعة 05:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
#أقل_درجة_حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 25.1 درجة مئوية في حميم (منطقة الظفرة) الساعة 05:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_lowest_temperature recorded over the country today morning is 25.1°C in Hamim (Al Dhafra Region) at 05:30 UAE Local time. pic.twitter.com/BCgLUejEm1— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) July 4, 2024