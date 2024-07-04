أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.

وأكد الأرصاد في رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم 25.1 درجة مئوية في حميم (منطقة الظفرة) الساعة 05:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.