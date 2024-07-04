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أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
4 يوليو 2024 12:44

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.

وأكد الأرصاد في رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم 25.1 درجة مئوية في حميم (منطقة الظفرة) الساعة 05:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المركز الوطني للأرصاد
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