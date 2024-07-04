«أبوظبي للتنقل»: خدمة «أبوظبي لينك» تشهد إقبالاً متزايداً

أعلن «أبوظبي للتنقل» عن وصول عدد الركاب المستفيدين من خدمة الحافلة عند الطلب «أبوظبي لينك» إلى مليون راكب منذ إطلاقها في عام 2020. ويواصل «أبوظبي للتنقل» توفير هذه الخدمة بطلبها عبر تطبيق هاتفي، وهي تتكامل مع شبكة النقل بالحافلات العامة، وتدعم جهوده لتوسيع خدماته وتنويع خيارات التنقل لأفراد المجتمع، وتسهيل استفادتهم من خدمات الحافلات العامة.

وتشجع الخدمة الزوار والمقيمين على استخدام وسائل النقل الجماعي في تنقلاتهم، ما يقلل مسافة المشي ووقت الانتظار. ولهذا شهدت الخدمة إقبالاً متزايداً لتسهيلها تنقلات السكان، وتنويع خيارات التنقل، وتعزيز راحة مستخدمي وسائل النقل العام، وزيادة ملائمة خدمات النقل الجماعي لاحتياجات الجمهور.

وكان «أبوظبي للتنقل» قد أعلن أن إجمالي عدد رحلات الركاب الذين استفادوا من خدمة الحافلة عند الطلب «أبوظبي لينك» في عام 2023 بلغ 367,000 رحلة راكب، توزعت على 146,000 رحلة راكب في الشهامة، 84,000 رحلة راكب في جزيرة ياس، و53,000 رحلة راكب في جزيرة السعديات، و84,000 رحلة راكب في مدينة خليفة. وبلغ عدد مرات تحميل تطبيق «أبوظبي لينك» 27,000 مرة خلال العام.

ويواصل «أبوظبي للتنقل» الارتقاء بخدمة الحافلة عند الطلب «أبوظبي لينك»، بالتعاون مع شركتي «يونايتد ترانس» و«فيا»، لتحسين الجودة، وتوسيع نطاق الخدمة، وتطوير التطبيق الذكي، ما يبسّط العمليات ويقلل وقت الانتظار ويزيد استخدام مركباتها.

وأعرب سعادة عبدالله المرزوقي مدير عام مركز النقل المتكامل عن فخره بالاحتفال بهذا الإنجاز المهم، مؤكداً الحرص على تطوير الخدمة باستمرار، بالاستناد على أحدث التطورات التكنولوجية والخوارزميات وتقنيات التتبع الآني لضمان تجربة تنقل سلسة وموثوقة للأعداد المتزايدة من مستخدميها.

وأجرى «أبوظبي للتنقل» عدداً من التحسينات على خدمات ومسارات الحافلة عند الطلب «أبوظبي لينك» في مدينة أبوظبي وضواحيها ووسّع نطاق عملها لتشمل مناطق إضافية، ما أتاح لمزيد من القاطنين والزائرين فرصة التنقل بطريقة ذكية وسهلة بين مختلف المناطق السكنية ومرافق الخدمة.

وشهدت الخدمة زيادة ملحوظة في عدد الرحلات، من 50,000 رحلة في عام 2020 إلى أكثر من 300,000 رحلة في عام 2023، ويتوقع أن يصل العدد إلى 400,000 رحلة في عام 2024. وبلغت مجمل المسافة التي قطعتها حافلات الخدمة أكثر من 4 ملايين كيلومتر لتلبي 80% من الطلبات. وصُنّفت الخدمة بين أفضل 15% من الخدمات التي تشغلها «فيا» في العالم. وتبرز إيجابيات خدمة الحافلة عند الطلب «أبوظبي لينك» في تقييمات المستخدمين، حيث بلغ متوسط التقييمات 4.6 من 5 نجمات عبر التطبيق، حيث يمنح 85% من المستخدمين تقييم 5 نجمات لخدمة حافلة عند الطلب.

وتعتمد فكرة خدمة الحافلة عند الطلب «أبوظبي لينك» على توفير حافلة عند الطلب لنقل أفراد المجتمع من مواقعهم إلى أقرب وجهة يقصدونها داخل تلك المناطق. وهي تمثل إحدى وسائل النقل القائمة على مبدأ الميل الأول والأخير، فهي تشغل حافلات صغيرة للعمل عند الطلب باستخدام تطبيق ذكي في مناطق محددة بالإمارة.

ويمكن الحصول عليها بطريقة سهلة من خلال طلبها عبر تطبيق Abu Dhabi Link، المتوفر في «آبل ستور» و«جوجل بلاي».

وتعمل حافلات أبوظبي لينك يومياً من الساعة 6 صباحاً حتى الساعة 11 مساءً. وهي متوفرة في مناطق عدة في جزيرة ياس ومدينة خليفة وجزيرة السعديات والشهامة، بتكلفة درهمين باستخدام بطاقة «حافلات».