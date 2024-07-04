«تعليم» تحدد شروط مراجعة درجات نهاية العام الدراسي

دينا جوني (دبي) أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أن تقديم طلبات مراجعة الدرجات لطلبة الثاني عشر تشمل فقط الاختبارات الكتابية في خمس مواد دراسية، محددة في الوقت نفسه تسع فئات تُستثنى من قرار مراجعة درجات نهاية العام الدراسي 2023-2024 للطلبة من الثالث إلى الثاني عشر.

ولفتت المؤسسة إلى أن استقبال طلبات إعادة النظر في تقدير درجات اختبار نهاية الفصل لمادة معينة والتحقق من سلامتها مستمر لغاية يوم الثلاثاء التاسع من يوليو الجاري. ويستثني القرار طلبات مراجعة تقدير درجة التقييم التكويني في مادة أو أكثر من مواد المجموعتين «أ» و«ب» والتي يتم مراجعتها عن طريق إدارة المدرسة مباشرة، وطلبات الترفيع بعد الرسوب، وطلبات منح فرصة أخرى لتقديم اختبار الإعادة، وطلبات تعديل النسبة للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، والاستثناء من حضور الطالب 65% من أيام التمدرس لطلبة الحلقة الأولى التي تضم الصفوف من الأول إلى الثالث، والطلبات الخاصة بتصنيف الطلبة من أصحاب الهمم بعد اعتمادها في نهاية العام الدراسي، والطلبات المقدّمة في أنظمة ومناهج أخرى، وحالات الغش، ومواد الاختبار الإلكتروني. وتتيح هذه الفرصة للطالب وولي الأمر التقدم بطلب مراجعة درجة امتحان نهاية الفصل الدراسي وفقاً لمعايير والشروط وخلال فترة زمنية محددة من خلال المدارس مباشرة وعن طريق منصة IDH. وأناطت المؤسسة بإدارات المدارس مهام استقبال طلبات مراجعة الدرجات للطلبة من الصف الثالث وإلى الحادي عشر. أما طلبة الثاني عشر فيتم تقديم طلبات المراجعة للامتحانات الكتابية فقط في مواد اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والعلوم، والفيزياء، والرياضيات عن طريق الرابط الإلكتروني IDH. ولفتت المؤسسة أن الفترة الزمنية المتاحة لتقديم طلبات مراجعة الدرجة يستمر لثلاثة أيام عمل، والرد يكون خلال ثلاثة أيام عمل من تقديم الطلب. وحددت المؤسسة معايير التقدّم بطلبات مراجعة الدرجات وشروطها، لتشمل طلبات مراجعة الدرجات على قرار تقدير درجة التقييم الختامي، بحدّ أقصى ثلاث مواد. كما تشمل معايير التقدّم أربعة من الفئات الخاصة، هي الطلبة أصحاب الهمم الذين يخضعون لخطة تربوية «تكييف ومواءمة» أو الذين يخضعون لخطط تربوية فردية حسب كل إعاقة، منها الأمراض المزمنة، والطالب المريض ومرافق المريض للعلاج خارج الدولة أو الذي يتلقى العلاج داخل الدولة، وأصحاب الأعذار الطبية، ووفاة قريب من الدرجة الأولى.