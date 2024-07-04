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علوم الدار

"الفارس الشهم 3" تنفذ حملة لتوزيع المياه الصالحة للشرب على سكان خان يونس

شعار "الفارس الشهم 3"
4 يوليو 2024 16:11

نفذت عملية الفارس الشهم 3 حملة لتوزيع المياه الصالحة للشرب على العائلات الفلسطينية النازحة في مختلف مناطق خان يونس للتخفيف من معاناتهم في ظل توقف محطات تحلية المياه وانعدام مقومات الحياة الأساسية والبنية التحتية نتيجة الأوضاع المأساوية في قطاع غزة.

‎ وتوجهت الصهاريج المعبأة بالمياه إلى خانيونس بالتعاون مع مصلحة مياه وبلديات الساحل، لتزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب، في خطوة هدفها توفير الاحتياجات الأساسية وتحسين الظروف المعيشية في مراكز الإيواء والحد من أزمة المياه التي يعاني منها الآلاف نتيجة انعدام وتدمير خطوط المياه.

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‎وفي إطار دعم العائلات الفلسطينية النازحة بالمياه الصالحة للشرب ساهمت دولة الإمارات العربية المتحدة في توفير مياه في مخيمات النازحين ومراكز الإيواء في مدينة خان يونس، وبلغ عدد المستفيدين من المشروع 50 ألفا حيث تُوفر 116 ألف لتر من المياه يتم تعبئتها يومياً.

‎وتُقدم دولة الإمارات العربية من خلال ذراعها الانساني عملية الفارس الشهم 3 المياه الصالحة للشرب للسكان في مختلف المناطق لتسهيل حصول السكان على المياه نظراً للصعوبة التي يواجهونها في ظل المعاناة وانعدام أساسيات الحياة، ونظراً للتحديات الصعبة التي تواجهها البلديات في ظل الأوضاع المأساوية في قطاع غزة، التي تحول دون قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية ومن ضمنها المياه للمواطنين مما يسبب كارثة إنسانية.

المصدر: وام
فلسطين
مياه الشرب
خان يونس
الإمارات
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