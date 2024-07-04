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"موارد دبي" تعلن عطلة رأس السنة الهجرية

"موارد دبي" تعلن عطلة رأس السنة الهجرية
4 يوليو 2024 17:04

أصدرت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تعميماً بشأن عطلة رأس السنة الهجرية للعام 1446هـ، يُفيد بتعطيل العمل في الهيئات والدوائر والمؤسسات بحكومة دبي في 1 محرم 1446هـ وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي، على أن يُستأنَف الدوام الرسمي في يوم العمل التالي.

واستثنت الدائرة في تعميمها الهيئات والدوائر والمؤسسات التي لديها موظفون يعملون بنظام المناوبات أو ممن ترتبط وظائفهم بخدمة الجمهور أوإدارة مرافق الخدمات العامة، حيث تُقرر تلك الجهات مواعيد العمل لهذه الفئات من الموظفين بما يتناسب مع متطلباتها التشغيلية بما يضمن حسن سير العمل بمرافقها بانتظام خلال هذه العطلة.

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وتقدمت الدائرة بهذه المناسبة بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، وإلى شعب دولة الإمارات، والمقيمين على أرضها الطيبة، بمناسبة رأس السنة الهجرية، سائلةً المولى عز وجل أن يُعيدها على الجميع بالصحة والعافية والأمن والأمان.
 

المصدر: وام
عطلة رأس السنة
رأس السنة الهجرية
دبي
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