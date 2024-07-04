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علوم الدار

رئيس مجلس الأمن السيبراني يفوز بثلاث جوائز من «غلوبي» العالمية

رئيس مجلس الأمن السيبراني يفوز بثلاث جوائز من «غلوبي» العالمية
4 يوليو 2024 17:52

فاز سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني بجائزتين ذهبيتين وجائزة فضية من جوائز «غلوبي» العالميةالمرموقة للأمن السيبراني، تقديراً لمساهماته الفاعلة في تعزيز الأمن الرقمي على المستويين المحلي والعالمي. 
وتعكس هذه الجوائز التزام مجلس الأمن السيبراني بأعلى معايير الأمن السيبراني، وتُؤكد ريادة الإمارات في هذا المجال الحيوي على مستوى العالم. وتُقيّم هذه الجوائز الإنجازات بدقة من قبل أكثر من 580 خبيراًعالمياً، وتُكرم المتميزين في مختلف مجالات الأمن السيبراني.
 وتقدم الدكتور محمد الكويتي بالشكر والتقديرإلى فرق العمل في مجلس الأمن السيبراني على جهودهم المتواصلة، مؤكداً على روح فريق العمل الواحد الذي يسهم في مواصلة تحقيق الإنجازات. وقال إن هذا الإنجاز هو تجسيد لرؤية القيادة الرشيدة ودعمها الكبير لهذا المجال الحيوي انطلاقاً من نموذج دولة الإمارات الرائد على المستوى العالم من مجال تمكين الكوادر الوطنية في مختلف المجالات لا سيما التقنيات المتقدمة. وأضاف أن الفوز بجوائز «غلوبي» العالمية المرموقة للأمن السيبراني يشكل اعترافاً دولياً جديداً بالجهود الحثيثة التي يبذلها مجلس الأمن السيبراني لتعزيز الثقافة السيبرانية وتطويرها، مؤكداً أن هذه الجوائز تشكل دافعاً جديداً لمزيد من العمل والإنجاز والإبداع لتعزيز مكانة دولة الإمارات الرائدة في الأمن السيبراني عالمياً، وتحسين قدراتها الوطنية في هذا المجال.

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