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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
4 يوليو 2024 18:51

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا، ورطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق خاصة شمالاً مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مع غبار وأتربة مثارة أحياناً خاصة على المناطق الداخلية والشرقية، والرياح: شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.وذكر المركز في نشرته اليومية أن الخليج العربي سيكون مضطرب الموج صباحاً يصبح متوسطا إلى خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:23 والثاني عند الساعة 00:08، والجزر الأول عند الساعة 17:43 والثاني عند الساعة 07:44، لافتا إلى أن بحر عمان سيكون مضطرب الموج صباحاً يصبح متوسطا إلى خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:07 والثاني عند الساعة 20:40، والجزر الأول عند الساعة 15:45 والثاني عند الساعة 03:45.

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