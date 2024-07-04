الجمعة 5 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي تنفذ «برد صيفهم» للعمال

خلال تنفيذ المبادرة (من المصدر)
5 يوليو 2024 00:59

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: دبي مستمرة في تطوير المشاريع الاقتصادية والتنموية
«الموارد البشرية»: 14 قناة ذكية ورقمية للمتعاملين

نفذت شرطة أبوظبي مبادرة «برد صيفهم» للعمال في المواقع الإنشائية، بالتعاون مع مركز التواجد البلدي بمدينة محمد بن زايد وبنك أبوظبي الأول، وتضمنت توزيع المياه والمشروبات الباردة والمظلات الشمسية، وبالتنسيق مع مركز شرطة مصفح بمديرية شرطة المناطق الخارجية.
وأكد المقدم ناصر عبدالله الساعدي، رئيس قسم الإعلام الأمني، اهتمام شرطة أبوظبي المستمر بفئة العمال وتقدير جهودهم وإسهاماتهم في مسيرة التنمية والتطوير، لافتاً إلى أن المبادرة تأتي تعزيزاً لقيم الإيجابية وتطبيقاً لاستراتيجية شرطة أبوظبي الرامية إلى إسعاد كل أفراد المجتمع واهتمامها بتحقيق مبدأ التكافل والترابط الاجتماعي، مشيداً بالتعاون مع الشركاء في تنفيذ المبادرة وتحقيق أهدافها في الوقوف بجانب فئة العمال باعتباره واجباً إنسانياً من خلال التخفيف عن شريحة العمال في المناطق المفتوحة خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.
وثمّن محمد عبدالله الحوسني، مدير مركز التواجد البلدي بمدينة محمد بن زايد، الشراكة والتعاون مع شرطة أبوظبي في تنفيذ المبادرات الإنسانية للعمال وإسعادهم، لافتاً إلى اهتمام الجهتين برفع مستوى الوعي العام بمتطلبات تطبيق معايير السلامة في الحر وحماية العمال من أخطار التعرض لأشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة في أشهر الصيف، وتعريفهم بأفضل ممارسات واشتراطات الصحة والسلامة المهنية بما يجنبهم الإصابات والأضرار خلال عملهم في درجات الحرارة العالية.
وأكدت مروة آل رحمة، نائب الرئيس، رئيس قسم المبادرات المجتمعية في بنك أبوظبي الأول، الحرص على التعاون مع شرطة أبوظبي والشركاء من مختلف الجهات الحكومية في تنفيذ المبادرات الإنسانية التي تستهدف إسعاد العمال باعتبارهم طرفاً أساسياً في عملية الإنتاج وشريكاً فاعلاً في التنمية التي تشهدها الدولة، والتي تستضيف مختلف ثقافات العالم في ضوء قيم مجتمعية ترتكز على مبادئ التسامح والتراحم، مشيدة بدور العمال الحيوي في مجتمعنا وإسهاماتهم في مسيرة التنمية والتطوير التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف المجالات.

بنك أبوظبي الأول
مدينة محمد بن زايد
الإمارات
شرطة أبوظبي
مركز التواجد البلدي
العمال
آخر الأخبار
كير ستارمر خلال فعالية انتخابية في اسكتلندا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الملك تشارلز يكلف زعيم الحزب الفائز بتشكيل الحكومة اليوم
5 يوليو 2024
توزيع الطعام على النازحين في مركز إيواء مؤقت بمدينة خان يونس (من المصدر)
الأخبار العالمية
مليونا شخص في غزة يعانون انعدام الأمن الغذائي
5 يوليو 2024
بوتين خلال مؤتمر صحفي بعد قمة «منظمة شنغهاي» في أستانا (أ ف ب )
الأخبار العالمية
بوتين: أنظر «بجدية بالغة» إلى نية ترامب «وقف الحرب في أوكرانيا»
5 يوليو 2024
أرشيفية
الأخبار العالمية
«النواب الليبي» يدعو لحكومة موحدة تشرف على الانتخابات
5 يوليو 2024
شائع الزنداني وسرحان المنيخر خلال اللقاء
الأخبار العالمية
اليمن يثمِّن مواقف «التعاون الخليجي» الداعمة
5 يوليو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©