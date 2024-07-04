شرطة أبوظبي تنفذ «برد صيفهم» للعمال

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت شرطة أبوظبي مبادرة «برد صيفهم» للعمال في المواقع الإنشائية، بالتعاون مع مركز التواجد البلدي بمدينة محمد بن زايد وبنك أبوظبي الأول، وتضمنت توزيع المياه والمشروبات الباردة والمظلات الشمسية، وبالتنسيق مع مركز شرطة مصفح بمديرية شرطة المناطق الخارجية.

وأكد المقدم ناصر عبدالله الساعدي، رئيس قسم الإعلام الأمني، اهتمام شرطة أبوظبي المستمر بفئة العمال وتقدير جهودهم وإسهاماتهم في مسيرة التنمية والتطوير، لافتاً إلى أن المبادرة تأتي تعزيزاً لقيم الإيجابية وتطبيقاً لاستراتيجية شرطة أبوظبي الرامية إلى إسعاد كل أفراد المجتمع واهتمامها بتحقيق مبدأ التكافل والترابط الاجتماعي، مشيداً بالتعاون مع الشركاء في تنفيذ المبادرة وتحقيق أهدافها في الوقوف بجانب فئة العمال باعتباره واجباً إنسانياً من خلال التخفيف عن شريحة العمال في المناطق المفتوحة خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

وثمّن محمد عبدالله الحوسني، مدير مركز التواجد البلدي بمدينة محمد بن زايد، الشراكة والتعاون مع شرطة أبوظبي في تنفيذ المبادرات الإنسانية للعمال وإسعادهم، لافتاً إلى اهتمام الجهتين برفع مستوى الوعي العام بمتطلبات تطبيق معايير السلامة في الحر وحماية العمال من أخطار التعرض لأشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة في أشهر الصيف، وتعريفهم بأفضل ممارسات واشتراطات الصحة والسلامة المهنية بما يجنبهم الإصابات والأضرار خلال عملهم في درجات الحرارة العالية.

وأكدت مروة آل رحمة، نائب الرئيس، رئيس قسم المبادرات المجتمعية في بنك أبوظبي الأول، الحرص على التعاون مع شرطة أبوظبي والشركاء من مختلف الجهات الحكومية في تنفيذ المبادرات الإنسانية التي تستهدف إسعاد العمال باعتبارهم طرفاً أساسياً في عملية الإنتاج وشريكاً فاعلاً في التنمية التي تشهدها الدولة، والتي تستضيف مختلف ثقافات العالم في ضوء قيم مجتمعية ترتكز على مبادئ التسامح والتراحم، مشيدة بدور العمال الحيوي في مجتمعنا وإسهاماتهم في مسيرة التنمية والتطوير التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف المجالات.