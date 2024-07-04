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تعاون بين «أصدقاء مرضى السرطان» والخدمات الاجتماعية بالشارقة

خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
5 يوليو 2024 00:59

الشارقة (الاتحاد)

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وقعت جمعية أصدقاء مرضى السرطان ودائرة الخدمات الاجتماعية، ممثلة بمركز الشارقة للعمل التطوعي، اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز العمل التطوعي في دعم مرضى السرطان وعائلاتهم، وإتاحة الفرصة للمتطوعين للالتحاق ببرامج الجمعية الإنسانية، مع إتاحة تدريب الكوادر التطوعية لتمكينهم من المشاركة الفعالة في الخدمة المجتمعية.
وقع الاتفاقية كل من عائشة الملا، مدير جمعية أصدقاء مرضى السرطان، وحصة الحمادي، مدير إدارة التلاحم المجتمعي في دائرة الخدمات الاجتماعية.
وأكدت عائشة الملا على أهمية هذا التعاون، مشيرة إلى أن دعم مرضى السرطان لا يقتصر على الجانب الطبي فحسب، بل يمتد ليشمل الدعم النفسي والاجتماعي الذي يعكس مدى تطور المجتمعات ونهضتها.

الإمارات
جمعية أصدقاء مرضى السرطان
الشارقة
دائرة الخدمات الاجتماعية
مركز الشارقة للعمل التطوعي
العمل التطوعي
التطوع
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