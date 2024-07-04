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مركز لتطوير القوى العاملة الصحية بـ«طب رأس الخيمة»

جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية
5 يوليو 2024 00:59

رأس الخيمة (وام)

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أعلنت جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، إنشاء مركز تطوير القوى العاملة الصحية، كأول مركز من نوعه في المنطقة، بهدف تعزيز القوى العاملة الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.
يهدف المركز إلى بناء وتطوير قدرات النظم الصحية على مستوى المؤسسات والأفراد من خلال تطوير السياسات والتخطيط والتعليم والتنظيم والإدارة في قطاع القوى العاملة الصحية، بما يوفره من برامج تعليمية وتدريبية للقيادات الصحية من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وكوادر التمريض والقابلات والكوادر الفنية الأخرى وهيئات التدريس في الجامعات والمؤسسات الصحية الأكاديمية.
وأكد الدكتور إسماعيل مطالقة، رئيس جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، التزام الجامعة بدعم دور المركز لتنفيذ رسالتها وأهدافها في دعم النظام الصحي وتحسين الرعاية الصحية داخل الدولة وخارجها.

القوى العاملة
الإمارات
رأس الخيمة
جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية
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