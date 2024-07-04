«التنمية الأسرية» تطلق «صيفنا مميز»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت مؤسسة التنمية الأسرية، فعاليات صيفية متنوعة في الفترة من 1يوليو إلى 1 أغسطس 2024 ضمن نادي أطفال وشباب الدار، في جميع مراكز المؤسسة في «أبوظبي، والعين، ومنطقة الظفرة»، بالإضافة إلى تفعيل الأنشطة الرياضية والتطوعية خلال الإجازة الصيفية.

تهدف الأنشطة الصيفية التي تحرص مؤسسة التنمية الأسرية من خلالها إلى استثمار أوقات فراغ الأطفال إيجابياً بما يعود بالنفع على المجتمع والأسر، وإكسابهم المهارات الحياتية الأساسية وتمكينهم من تطبيقها، وتعلم الأطفال عادات تغذية صحية وسليمة داخل البيت وخارجه، بالإضافة إلى توعية الطفل بمفهوم الحقوق والواجبات.

وقالت أصيلة الكلباني مدير إدارة الطفولة الشباب في مؤسسة التنمية الأسرية: « البرنامج الصيفي هذا العام يختلف عن البرامج الأخرى، حيث يتضمن حزمة من الورش التوعوية والتثقيفية والترفيهية التي تلامس احتياجات أفراد الأسرة والمجتمع من الأطفال والشباب منها: (محور تنمية مهارات العلاقة بين الأخوة والأخوات، ومحور تنمية مهارات العلاقة بين الآباء والأبناء)، وأيضاً الورش الخاصة بتطوير المهارات الرقمية».

وأشارت الكلباني إلى تقديم ورش تفاعلية عديدة منها: (مختلفون لكن متميزون، جسر التواصل، الإدمان الإلكتروني، أبطال الجيل الرقمي، كيف نفهم بعضنا، مغامرة الاستماع الفعال، وحدودي الشخصية، معاً رغم اختلافنا، فن التواصل، خبير المشاعر، وفعاليات رئيسة في مجال الاستدامة).

وتعمل مؤسسة التنمية الأسرية من خلال خدماتها وبرامجها وفعالياتها إلى غرس القيم السليمة في المجتمع، وتنمية المهارات الذاتية والاجتماعية للوصول لمجتمع واعٍ ومثقف قادر على مواجهة كافة التحديات الاجتماعية المختلفة، حيث تلبي هذه البرامج الاحتياجات النفسية والاجتماعية لكل فرد، وتسهم في صنع الأثر، وتعزيز تماسك واستقرار المجتمع.