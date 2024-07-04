شرطة أبوظبي تعرض لعبة «أمن الطرق» في ياس مول

أبوظبي (الاتحاد) عرضت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي اللعبة الإلكترونية التوعوية «أمن الطرق» للجمهور في مركز ياس مول بأبوظبي، والتي تهدف إلى غرس الثقافة المرورية لدى أفراد المجتمع، وتعميق الوعي بقوانين السير وقواعد وأنظمة المرور. وأعرب الجمهور من الأسر والأطفال عن سعادتهم واعتزازهم باللعبة الإماراتية التي تحمل مضامين هادفة ضمن مساعي شرطة أبوظبي المستمرة لإيجاد بيئة آمنة على الطرقات، وحماية السائقين ومستخدمي الطريق من نتائج الحوادث المرورية المؤلمة والحد منها من خلال الالتزام والقيادة الآمنة المسؤولة، وشارك عدد من الطلاب بتجربة اللعبة فعلياً وسط حماسة كبيرة في التفاعل معها حتى النهاية. وأكد العميد محمود يوسف البلوشي، مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية، اهتمام شرطة أبوظبي بحثّ السائقين وخصوصاً الشباب على الالتزام بالقيادة المرورية الواعية والآمنة، محذراً من خطورة قيادة المركبة بالسرعة الزائدة وما ينتج عنها من حوادث جسيمة تكون إصاباتها بليغة تصل إلى العجز والشلل الكلي والجزئي. وأوضح أن الهدف من الألعاب الإلكترونية هو تثقيفهم وزيادة وعيهم بما يجري على الطرقات، وتعريفهم بمهام رجال المرور ودورهم في تعزيز سلامتهم، لافتاً إلى الدور الرئيس للآباء وأهميته في غرس الثقافة المرورية الواعية لدى أبنائهم، ودور المدارس في تعليمهم وتثقيفهم بالجانب المروري، واحترام رجال المرور، وتثقيفهم وتعليمهم السلوكيات الإيجابية التي تعزز أمنهم وسلامتهم. وقال الرائد أحمد عبدالله المهيري، مدير مشروع التوعية المرورية الرقمية، إن لعبة أمن الطرق توفر بيئة تعليمية جيدة في التثقيف المروري للشباب وطلبة المدارس مع شغفهم في ممارسة ألعاب إلكترونية هادفة تحقق أهداف الوعي المروري، مشيراً إلى أنها تتضمن ظهور شرطي المرور في الطرقات أثناء أداء مهامه، وتعمل اللعبة على جهاز الكمبيوتر (PC) وتعتبر محاكاة للواقع الحقيقي، وتعلم اللاعبين كيفية التصرف بصورة صحيحة وبقيادة آمنة على الطرقات. وأوضح أن اللعبة تضمن خمس مهمات رئيسة، ومهمة فرعية، حيث يواجه اللاعب تحديات مختلفة في كل منها، وعليه أن يتجاوز المهمة الأولى بنجاح حتى يستطيع الانتقال إلى المرحلة التالية، وقد تم تصميمها برسومات عالية الجودة، ومن أهدافها إكساب اللاعبين مهارات ومعلومات مهمة تغرس في ذهنهم الإيجابية التي تساعدهم في الحياة الواقعية وتجنبهم أخطار الطريق.

