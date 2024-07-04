الجمعة 5 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

%83 من أسطول مركبات «أجرة الشارقة» هجينة وصديقة للبيئة

%83 من أسطول مركبات «أجرة الشارقة» هجينة وصديقة للبيئة
5 يوليو 2024 00:59

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: دبي مستمرة في تطوير المشاريع الاقتصادية والتنموية
«الموارد البشرية»: 14 قناة ذكية ورقمية للمتعاملين

أعلنت أجرة الشارقة، أن 83% من أسطول مركباتها هجينة وصديقة للبيئة، وتعمل بالوقود والكهرباء، وذلك في إطار الخطة الطموحة والاستراتيجية لأجرة الشارقة للتحول لنسبة 100% في عام 2027، وتحقيقاً لتوجهات الدولة في اعتماد حلول النقل المستدام وتطوير شبكة متكاملة من وسائل النقل الذكية والصديقة للبيئة التي تستخدم مصادر الطاقة النظيفة وتقلل الانبعاثات الكربونية.
وقال خالد الكندي، مدير عام أجرة الشارقة: «انطلاقاً من حرصنا على تحقيق التنمية المستدامة، نعمل في أجرة الشارقة على تطوير وتحديث أسطول مركباتنا بشكل مستمر، وذلك في إطار جهودنا الساعية إلى دعم حلول النقل المستدام، وتوفير بدائل نقل مستدامة وصديقة للبيئة، منها المركبات الكهربائية والهجينة، بما يدعم جهود إمارة الشارقة في الحد من الانبعاثات الكربونية ويعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد والبيئة ويدعم أهداف ورؤية القيادة الحكيمة في إرساء مدن ذكية ومستدامة وأكثر ملاءمة للعيش في المستقبل».

الإمارات
الشارقة
مركبات الأجرة
سيارات الأجرة
الانبعاثات الكربونية
المركبات الصديقة للبيئة
السيارات الهجينة
النقل المستدام
آخر الأخبار
كير ستارمر خلال فعالية انتخابية في اسكتلندا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الملك تشارلز يكلف زعيم الحزب الفائز بتشكيل الحكومة اليوم
5 يوليو 2024
توزيع الطعام على النازحين في مركز إيواء مؤقت بمدينة خان يونس (من المصدر)
الأخبار العالمية
مليونا شخص في غزة يعانون انعدام الأمن الغذائي
5 يوليو 2024
بوتين خلال مؤتمر صحفي بعد قمة «منظمة شنغهاي» في أستانا (أ ف ب )
الأخبار العالمية
بوتين: أنظر «بجدية بالغة» إلى نية ترامب «وقف الحرب في أوكرانيا»
5 يوليو 2024
أرشيفية
الأخبار العالمية
«النواب الليبي» يدعو لحكومة موحدة تشرف على الانتخابات
5 يوليو 2024
شائع الزنداني وسرحان المنيخر خلال اللقاء
الأخبار العالمية
اليمن يثمِّن مواقف «التعاون الخليجي» الداعمة
5 يوليو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©