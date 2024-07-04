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علوم الدار

«تريندز»: البحث العلمي مفتاح لفهم تعقيدات العالم

خلال الجلسة (من المصدر)
5 يوليو 2024 00:59

أبوظبي (الاتحاد)

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نظم مركز تريندز للبحوث والاستشارات، جلسة حوارية بعنوان «دور البحث العلمي في قراءة الأحداث وفهم التطورات العالمية الراهنة»، وذلك ضمن موسمه الثقافي للعام 2024، وفي إطار حرصه على الوقوف على المستجدات البحثية العالمية موضوعاً وأسلوباً.
شارك في الجلسة نخبة من الخبراء والباحثين من مركز تريندز، بحضور المستشار بلال صعب، رئيس برنامج الدراسات الأمريكية الشرق أوسطية، الذي انضم حديثاً لأسرة «تريندز»، ورؤساء القطاعات، إلى جانب مجموعة من الباحثين الشباب.  
وأكد المشاركون في الجلسة أهمية دور البحث العلمي المحوري في فهم تعقيدات العلاقات الدولية واتخاذ قرارات مستنيرة.
وشددوا على أهمية البحث العلمي في تحليل البيانات، وتقييم المخاطر، وتوقع الاتجاهات المستقبلية، مما يساهم في رسم استراتيجيات فعالة للتعامل مع التحديات العالمية.
وشهدت الجلسة نقاشاً بناءً حول مختلف القضايا التي تم طرحها، حيث تبادل المشاركون الأفكار والخبرات من أجل الوصول إلى فهم أفضل للقضايا والأحداث الراهنة.
وتناولت النقاشات موضوعات متنوعة شملت التطورات السياسية والاقتصادية في المنطقة العربية والعالم، والتحديات التي تواجهها الدول في ضوء المتغيرات العالمية المتسارعة، ودور البحث العلمي في دعم جهود التنمية المستدامة، وأهمية تعزيز ثقافة البحث العلمي، وتبادل الأفكار للوصول إلى فهم أفضل.

البحث العلمي
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
مركز تريندز
تريندز
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