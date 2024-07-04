الجمعة 5 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«تعليم»: معايير جديدة في مراجعة نتائج اختبارات الفصل الثالث

طلاب يؤدون الامتحان (من المصدر)
5 يوليو 2024 01:00

دينا جوني (دبي) 

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: دبي مستمرة في تطوير المشاريع الاقتصادية والتنموية
«الموارد البشرية»: 14 قناة ذكية ورقمية للمتعاملين

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أن تقديم طلبات مراجعة الدرجات لطلبة الثاني عشر تشمل فقط الاختبارات الكتابية في خمس مواد دراسية، محددة في الوقت نفسه تسع فئات تُستثنى من قرار مراجعة درجات نهاية العام الدراسي 2023-2024 للطلبة من الثالث لغاية الثاني عشر.
ولفتت المؤسسة، إلى أن استقبال طلبات إعادة النظر في تقدير درجات اختبار نهاية الفصل لمادة معينة والتحقق من سلامتها مستمر لغاية يوم الثلاثاء في التاسع من يوليو الجاري.

التقييم التكويني
ويستثني القرار طلبات مراجعة تقدير درجة التقييم التكويني في مادة أو أكثر من مواد المجموعتين «أ» و«ب» والتي يتم مراجعتها عن طريق إدارة المدرسة مباشرة، وطلبات الترفيع بعد الرسوب، وطلبات منح فرصة أخرى لتقديم اختبار الإعادة، وطلبات تعديل النسبة للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، والاستثناء من حضور الطالب 65% من أيام التمدرس لطلبة الحلقة الأولى التي تضم الصفوف من الأول إلى الثالث، والطلبات الخاصة بتصنيف الطلبة من أصحاب الهمم بعد اعتمادها في نهاية العام الدراسي، والطلبات المقدّمة في أنظمة ومناهج أخرى، وحالات الغش، ومواد الاختبار الإلكتروني.
وتتيح هذه الفرصة للطالب وولي الأمر التقدم بطلب مراجعة درجة امتحان نهاية الفصل الدراسي وفقاً لمعايير وشروط وخلال فترة زمنية محددة، من خلال المدارس مباشرة وعن طريق منصة IDH. 
وأناطت المؤسسة بإدارات المدارس مهام استقبال طلبات مراجعة الدرجات للطلبة من الصف الثالث ولغاية الحادي عشر.
أما طلبة الثاني عشر فيتم تقديم طلبات المراجعة للامتحانات الكتابية فقط في مواد اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والعلوم، والفيزياء، والرياضيات عن طريق الرابط الإلكتروني IDH. 

الفترة الزمنية
لفتت المؤسسة إلى أن الفترة الزمنية المتاحة لتقديم طلبات مراجعة الدرجة يستمر لثلاثة أيام عمل، والرد يكون خلال ثلاثة أيام عمل من تقديم الطلب.
وحددت المؤسسة معايير التقدّم بطلبات مراجعة الدرجات وشروطها، لتشمل طلبات مراجعة الدرجات على قرار تقدير درجة التقييم الختامي، بحدّ أقصى ثلاث مواد.

معايير
تشمل معايير التقدّم، أربعة من الفئات الخاصة هي الطلبة أصحاب الهمم الذين يخضعون لخطة تربوية «تكييف ومواءمة» أو الذين يخضعون لخطط تربوية فردية حسب كل إعاقة منها الأمراض المزمنة، والطالب المريض ومرافق المريض للعلاج خارج الدولة أو الذي يتلقى العلاج داخل الدولة، وأصحاب الأعذار الطبية، ووفاة قريب من الدرجة الأولى.

الفصل الدراسي الثالث
مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
الإمارات
طلبة الثاني عشر
امتحانات نهاية العام الدراسي
آخر الأخبار
كير ستارمر خلال فعالية انتخابية في اسكتلندا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الملك تشارلز يكلف زعيم الحزب الفائز بتشكيل الحكومة اليوم
5 يوليو 2024
توزيع الطعام على النازحين في مركز إيواء مؤقت بمدينة خان يونس (من المصدر)
الأخبار العالمية
مليونا شخص في غزة يعانون انعدام الأمن الغذائي
5 يوليو 2024
بوتين خلال مؤتمر صحفي بعد قمة «منظمة شنغهاي» في أستانا (أ ف ب )
الأخبار العالمية
بوتين: أنظر «بجدية بالغة» إلى نية ترامب «وقف الحرب في أوكرانيا»
5 يوليو 2024
أرشيفية
الأخبار العالمية
«النواب الليبي» يدعو لحكومة موحدة تشرف على الانتخابات
5 يوليو 2024
شائع الزنداني وسرحان المنيخر خلال اللقاء
الأخبار العالمية
اليمن يثمِّن مواقف «التعاون الخليجي» الداعمة
5 يوليو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©