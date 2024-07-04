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مليون مستفيد من «حافلة عند الطلب»

مليون مستفيد من «حافلة عند الطلب»
5 يوليو 2024 01:00

أبوظبي (الاتحاد)

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يحتفل «أبوظبي للتنقل»، ببلوغ إجمالي عدد الركاب المستفيدين من خدمة «حافلة عند الطلب» مليون راكب منذ إطلاقها في عام 2020، حيث يواصل تقديم خدمات نقل عام تعزز التكامل في شبكة النقل بالحافلات العامة وتدعم جهود توسيع خدماته وتنويع خيارات التنقل لأفراد المجتمع وتقريب خدمات الحافلات العامة من منازلهم وأماكنهم.
وتشجع الخدمة زوار وقاطني المناطق على استخدام وسائل النقل الجماعي في تنقلاتهم الداخلية، فتقلل مسافة المشي ووقت الانتظار. 
وفي هذا السياق، شهدت الخدمة إقبالاً متزايداً من الأفراد نظراً لتسهيلها تنقلات السكان وتنويع خيارات التنقل وتعزيز راحة مستخدمي وسائل النقل العام، وجعل خدمات النقل الجماعي أكثر ملاءمة لاحتياجات الجمهور. 
وكان «أبوظبي للتنقل» قد أعلن أن إجمالي عدد رحلات الركاب الذين استفادوا من خدمة «حافلة عند الطلب» في عام 2023 بلغ 367 ألف رحلة راكب، توزعت على 146 ألف رحلة راكب في الشهامة، 84 ألف رحلة راكب في جزيرة ياس، و53 ألف رحلة راكب في جزيرة السعديات و84 ألف رحلة راكب في مدينة خليفة.
في حين بلغ عدد مرات تحميل تطبيق «أبوظبي لينك» خلال العام 27 ألفاً.  وواصل «أبوظبي للتنقل» على مدار الأعوام الارتقاء بخدمة «حافلة عند الطلب»، بالتعاون مع شركتي «يونايتد ترانس» و«فيا»، فحسّن من جودة الخدمة ووسع نطاقها وعمل بشكل حثيث على تطوير التطبيق الذكي، فبسّط العمليات وقلل وقت الانتظار وزاد من استخدام المركبات.
وأعرب عبدالله المرزوقي مدير عام مركز النقل المتكامل عن فخره بالاحتفال بهذا الإنجاز المهم، مؤكداً الحرص على تطوير الخدمة باستمرار، بالاستناد على أحدث التطورات التكنولوجية والخوارزميات وتقنيات التتبع الآني لضمان تجربة تنقل سلسة وموثوقة للأعداد المتزايدة من مستخدميها.
وكان «أبوظبي للتنقل» عمل خلال العام الماضي على عدد من التحسينات والتعديلات على خدمات ومسارات «حافلة عند الطلب» في مدينة أبوظبي وضواحيها، ووسّع نطاق عملها لتشمل مناطق إضافية، مما أتاح لمزيد من القاطنين والزائرين فرصة التنقل بطريقة ذكية وسهلة بين مختلف المناطق السكنية والمرافق الخدمية. 
وبالأرقام، شهدت خدمة حافلة عند الطلب زيادة ملحوظة في عدد الرحلات، من 50 ألف رحلة عام 2020 إلى أكثر من 300 ألف رحلة عام 2023، وسط توقعات بأن يصل العدد إلى 400 ألف رحلة عام 2024.
وبلغت مجمل المسافة التي قطعتها حافلات الخدمة أكثر من 4 ملايين كيلومتر لتلبي 80% من الطلبات. وقد صُنّفت الخدمة بين أفضل 15% من الخدمات المشغّلة من قبل «فيا» على مستوى العالم.
وانعكست إيجابيات خدمة «أبوظبي لينك» في تقييمات المستخدمين، حيث بلغ متوسط التقييمات 4.6 من أصل 5 نجمات عبر التطبيق، حيث يمنح 85% من المستخدمين تقييم 5 نجوم لخدمة حافلة عند الطلب.

أبوظبي للتنقل
الإمارات
حافلات النقل
النقل الجماعي
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