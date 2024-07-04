6 إجراءات للوقاية من مخاطر الرافعات في المواقع الإنشائية

سعيد أحمد (أم القيوين)

حددت دائرة بلدية أم القيوين، 6 إجراءات للوقاية والسلامة من مخاطر الرافعات البرجية في المواقع الإنشائية، تتمثل في التأكد من وجود الدليل الإرشادي الخاص بالرافعة المستخدمة والصادر من الشركة المصنعة له، والاطلاع الدقيق والكامل عليه من المهندسين والفنيين المعنيين، ومراجعة كافة أجزاء الرافعة بدقة قبل التركيب واستبعاد أي جزء قد يكون طرأ عليه تغير أو انحناء، والتأكد من كافة الأجزاء الخاصة بتثبيت القضبان وأن تكون سليمة وكاملة والمصدات الخاصة بنهايات القضبان صالحة ومثبتة فيها بإحكام، والتأكد من القضبان التي تتحرك عليها الرافعة خلوها تماماً من أي عوائق، والتأكد من وجود أجهزة الإطفاء في كابينة الرافعة والتأكد من صلاحيتها، ويمنع المرور بمنطقة تركيب الرافعة.

وشددت البلدية، على المقاولين والاستشاريين والعاملين في قطاع البناء والإنشاء بالالتزام بكافة متطلبات السلامة أثناء استخدام الرافعات البرجية، واستخراج التصاريح اللازمة والتقيد بالقوانين المعمول بها في دائرة البلدية، وإجراء التدقيق اللازم للتأكد من سلامة الرافعات البرجية في المواقع الإنشائية والمباني المجاورة وسلامة المجتمع.

وأكدت استمرار حملات التفتيش على المواقع الإنشائية، بهدف تفادي المخاطر في كافة المواقع، وإلزام الشركات المشغلة للرافعات البرجية بتوفير أعلى مستويات السلامة للحد من الحوادث، حفاظاً على سلامة العمال، مؤكدة على أهمية تنمية وتعزيز الرقابة الذاتية لدى المسؤولين عن المواقع الإنشائية، والعمل مع البلدية لتوفير بيئة عمل آمنة، مطابقة للوائح والقوانين والمقاييس المعمول بها في الدولة.

وأشارت البلدية، إلى أن هناك متطلبات الواجب توافرها في الرافعات البرجية، للحصول على تصاريح، منها توفير شهادات الفحص الفني للرافعة من قبل طرف ثالث، إجراء الصيانة الدورية للرافعة من قبل شركة متخصصة، توفير أضواء للرافعة.

وقالت، إنها تنفذ بشكل دوري حملات تفتيش مفاجأة على مواقع العمل قيد الإنشاء، تستهدف مشغلي الرافعات البرجية، ويأتي ذلك تجسيداً لالتزام البلدية بترسيخ أعلى معايير الأمان والسلامة في جميع المواقع الإنشائية في إمارة أم القيوين.

ودعت بلدية أم القيوين الشركات العاملة في قطاع البناء والإنشاء إلى الالتزام بأوقات العمل المحددة في المواقع والمناطق المكشوفة تحت أشعة الشمس خلال فترة الصيف، حفاظاً على سلامة وصحة العاملين في قطاع البناء والإنشاء من حرارة الشمس.