القبيسي: «الشراكات» و«الاستدامة» تعززان استكشاف الفضاء

آمنة الكتبي (دبي)

أكد سالم بطي القبيسي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء أهمية وجود نهج تعاوني عالمي لاستكشاف الفضاء، مشيراً إلى أن الابتكار والشراكات والاستدامة تعد العوامل الرئيسة لتعزيز التقدم في هذا المجال، ودعم ترسيخ مكانة دولة الإمارات الرائدة في قطاع الفضاء، جاء ذلك في النسخة السادسة من منتدى الفضاء الدولي على المستوى الوزاري، في منطقة الخليج العربي، تحت عنوان «الفضاء كعامل تغيير في الدبلوماسية والتنمية الاقتصادية في المنطقة» والذي تم استضافته في مملكة البحرين.

وقال، إن منتدى الفضاء العالمي سلط الضوء على الإطار التشريعي والتنظيمي كأحد ممكنات النهوض بقطاع الفضاء في أي دولة، وتم فيه استعراض تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة والوتيرة العالية للعمل فيها، مبيناً أنه وبعد التصديق على قانون الفضاء في 2019، تم الانتقال لقانون جديد للفضاء، وهي قوانين مهمة تأتي مواكبة للتغيرات العالمية في هذا المجال.

وأكد القبيسي، أن الإمارات أطلقت برنامج مناطق الفضاء الاقتصادية لاستقطاب الشركات المتخصصة في مجالات وصناعات الفضاء للتصنيع في الإمارات، والأكاديمية الوطنية للفضاء، والمرحلة التنفيذية لمشروع «سرب» لتعزيز منظومة تصنيع الأقمار الاصطناعية وتشغيلها، بالإضافة إلى مشروع القمر الصناعي 813، ومجمع البيانات الفضائية، ونظام التعزيز للأنظمة العالمية للملاحة عبر الأقمار الاصطناعية، ومهمة الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، ومهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات.

وأكد القبيسي أن الإمارات أطلقت صندوق الفضاء الوطني برأسمال 3 مليارات درهم من أجل توفير الموارد المالية وحوكمة إدارتها، بهدف تأسيس شركات وطنية في قطاع الفضاء ودعم المشاريع الاستراتيجية الوطنية والبحثية الجديدة، إلى جانب استهداف استدامة تطوير القدرات في القطاع الفضائي، وتأهيل كوادر إماراتية لقيادة القطاع ذي الأولوية الوطنية.

ولفت القبيسي إلى أن وكالة الإمارات للفضاء أطلقت أيضاً خطة تعزيز الاستثمار الفضائي لتعزيز مساهمة قطاع الفضاء الوطني في تنوع اقتصاد الدولة القائم على المعرفة والابتكارات والتقنيات المتقدمة، بالإضافة إلى تشجيع ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع لتعزيز نموها واستدامتها، حيث يعد الاستثمار الفضائي محركاً لاقتصاد المعرفة وينقل العلوم والتقنيات والبحوث المتقدمة للدول وتوفير حلول مبتكرة للتحديات المحلية والعالمية.