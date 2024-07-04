الجمعة 5 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

توقيع بروتوكول تعديل اتفاقية لإنشاء سفارة أوزبكستان في الإمارات

خلال توقيع الاتفاقية (وام)
5 يوليو 2024 01:00

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: دبي مستمرة في تطوير المشاريع الاقتصادية والتنموية
«الموارد البشرية»: 14 قناة ذكية ورقمية للمتعاملين

في خطوة تعزز العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أوزبكستان، وقع الطرفان بروتوكول تعديل على الاتفاقية المبرمة بين حكومتي الدولتين بشأن منح قطعة أرض لجمهورية أوزبكستان لإنشاء مبنى سفارتها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ومثل الجانب الإماراتي خالد عبدالله بالهول، وكيل وزارة الخارجية، فيما وقع الاتفاقية عن الجانب الأوزبكي عبدالعزيز أوكولوف، سفير جمهورية أوزبكستان.
وجرت مراسم التوقيع في ديوان عام وزارة الخارجية في أبوظبي، حيث شهد الحدث حضور عدد من المسؤولين والدبلوماسيين من كلا البلدين، ما يعكس أهمية هذه الخطوة في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

أوزبكستان
الإمارات
الإمارات وأوزبكستان
خالد بالهول
وزارة الخارجية
آخر الأخبار
كير ستارمر خلال فعالية انتخابية في اسكتلندا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الملك تشارلز يكلف زعيم الحزب الفائز بتشكيل الحكومة اليوم
5 يوليو 2024
توزيع الطعام على النازحين في مركز إيواء مؤقت بمدينة خان يونس (من المصدر)
الأخبار العالمية
مليونا شخص في غزة يعانون انعدام الأمن الغذائي
5 يوليو 2024
بوتين خلال مؤتمر صحفي بعد قمة «منظمة شنغهاي» في أستانا (أ ف ب )
الأخبار العالمية
بوتين: أنظر «بجدية بالغة» إلى نية ترامب «وقف الحرب في أوكرانيا»
5 يوليو 2024
أرشيفية
الأخبار العالمية
«النواب الليبي» يدعو لحكومة موحدة تشرف على الانتخابات
5 يوليو 2024
شائع الزنداني وسرحان المنيخر خلال اللقاء
الأخبار العالمية
اليمن يثمِّن مواقف «التعاون الخليجي» الداعمة
5 يوليو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©