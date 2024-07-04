الجمعة 5 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

قرقاش: لا بديل عن خفض التصعيد والحلول السياسية

أنور قرقاش
5 يوليو 2024 01:00

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الملك تشارلز يكلف زعيم الحزب الفائز بتشكيل الحكومة اليوم
مليونا شخص في غزة يعانون انعدام الأمن الغذائي

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أنه لا بديل عن خفض التصعيد والحلول السياسية والاستثمار في الازدهار المشترك، مشدداً على ضرورة الحوار والتواصل والتعاون عربياً وإقليمياً.
وقال معالي الدكتور أنور قرقاش، في رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أمس: «من حرب غزة والسودان إلى أوكرانيا، والانتخابات المحورية في بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة معالم مشهد دولي مقلق وغير مستقر، وفي أولويتنا العربية والإقليمية لا بديل عن خفض التصعيد والحلول السياسية والاستثمار في الازدهار المشترك».
وأضاف: «عربياً وإقليمياً لا بديل عن الحوار والتواصل والتعاون».

أنور قرقاش
حرب غزة
غزة
قطاع غزة
الحرب في غزة
إسرائيل
فلسطين
السودان
أزمة السودان
الأزمة الأوكرانية
الحرب في أوكرانيا
الانتخابات البريطانية
الانتخابات الأميركية
الانتخابات الرئاسية الأميركية
آخر الأخبار
كير ستارمر خلال فعالية انتخابية في اسكتلندا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الملك تشارلز يكلف زعيم الحزب الفائز بتشكيل الحكومة اليوم
5 يوليو 2024
توزيع الطعام على النازحين في مركز إيواء مؤقت بمدينة خان يونس (من المصدر)
الأخبار العالمية
مليونا شخص في غزة يعانون انعدام الأمن الغذائي
5 يوليو 2024
بوتين خلال مؤتمر صحفي بعد قمة «منظمة شنغهاي» في أستانا (أ ف ب )
الأخبار العالمية
بوتين: أنظر «بجدية بالغة» إلى نية ترامب «وقف الحرب في أوكرانيا»
5 يوليو 2024
أرشيفية
الأخبار العالمية
«النواب الليبي» يدعو لحكومة موحدة تشرف على الانتخابات
5 يوليو 2024
شائع الزنداني وسرحان المنيخر خلال اللقاء
الأخبار العالمية
اليمن يثمِّن مواقف «التعاون الخليجي» الداعمة
5 يوليو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©