قرقاش: لا بديل عن خفض التصعيد والحلول السياسية

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أنه لا بديل عن خفض التصعيد والحلول السياسية والاستثمار في الازدهار المشترك، مشدداً على ضرورة الحوار والتواصل والتعاون عربياً وإقليمياً.

وقال معالي الدكتور أنور قرقاش، في رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أمس: «من حرب غزة والسودان إلى أوكرانيا، والانتخابات المحورية في بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة معالم مشهد دولي مقلق وغير مستقر، وفي أولويتنا العربية والإقليمية لا بديل عن خفض التصعيد والحلول السياسية والاستثمار في الازدهار المشترك».

وأضاف: «عربياً وإقليمياً لا بديل عن الحوار والتواصل والتعاون».