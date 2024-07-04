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علوم الدار

إطلاق مبادرة لقياس جودة الهواء باستخدام وسائل النقل العام في رأس الخيمة

إطلاق مبادرة لقياس جودة الهواء باستخدام وسائل النقل العام في رأس الخيمة
5 يوليو 2024 00:08

 أعلنت هيئة رأس الخيمة للمواصلات بالتعاون مع هيئة حماية البيئة والتنمية إطلاق مبادرة ريادية لقياس جودة الهواء في إمارة رأس الخيمة، تتضمن تركيب حساسات ذكية في حافلات النقل العام الداخلي وذلك بعد نجاح المرحلة التجريبية الأولى.

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وتهدف المبادرة إلى تعزيز النظام البيئي المرتبط بوسائل النقل والانبعاثات الصادرة عنها حيث يتم قياس جودة الهواء المحيط بالحافلات أثناء تحركها وتوقفها في المحطات مما يساهم في تغطية مساحة جغرافية أوسع وتحسين جودة البيانات البيئية.
وتعكس هذه المبادرة التزام الهيئة وهيئة حماية البيئة والتنمية المستمر بتقديم بيانات دقيقة وشاملة من خلال استخدام الحافلات مما يتيح الحصول على معلومات حول جودة الهواء في أوقات وأماكن مختلفة داخل الإمارة ويعزز من دقة وموثوقية البيانات المتاحة، كما تسهم المبادرة في بناء قاعدة بيانات ضخمة تدعم عمليات التحليل والتطوير في النظام البيئي وتساهم في صياغة سياسات مستنيرة لتحسين جودة الهواء.وقال سعادة المهندس إسماعيل حسن البلوشي مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، إن هذه المبادرة تعد الأولى من نوعها على مستوى الدولة في مجال النقل وتأتي استكمالا للجهود المشتركة بين هيئة رأس الخيمة للمواصلات وهيئة حماية البيئة والتنمية لتعزيز النظام البيئي المرتبط بوسائل النقل والانبعاثات مما يعزز التعاون في اتخاذ قرارات استراتيجية لتحسين جودة الحياة في إمارة رأس الخيمة.
وأشار سعادة الدكتور سيف محمد الغيص مدير عام هيئة حماية البيئة والتنمية إلى أن المبادرة تجسد الرؤية المشتركة نحو مستقبل مستدام وصحي لأفراد المجتمع وإيجاد بيئة صحية لممارسة الأنشطة الخارجية حيث تعمل الهيئة على وضع استراتيجيات معنية للحد من تلوث الهواء ووضع معايير صارمة لضبط الإنبعاثات.
 وقال إن تركيب حساسات ذكية في حافلات النقل خطوة نوعية في مجال مراقبة جودة الهواء الأمر الذي يتيح جمع بيانات دقيقة حول جودة الهواء في مختلف المناطق التي تغطيها الحافلات مما يساهم في بناء قاعدة بيانات شاملة تدعم جهود تحليل الوضع البيئي واتخاذ سياسات وإجراءات تهدف إلى تقليل الانبعاثات وتحسين جودة الهواء في الإمارة.

المصدر: وام
رأس الخيمة
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