«تعليم»: امتحان الإعادة متاح في جميع المواد الأساسية

دينا جوني (دبي)

عممت مدارس حكومية الموجّهات العامة الجديدة لامتحان الإعادة في نهاية العام الدراسي 2023-2024 والتي اعتمدتها مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

وبناءً عليه، لم يعد هناك من حدّ أقصى للمواد الدراسية التي يحق للطالب أن يمتحنها في «الإعادة»، خلافاً للأعوام السابقة والتي كان يمكن للطالب التقدّم بثلاث مواد إذا لم يحقق فيها درجة النجاح.

ويطبَّق امتحان الإعادة على الصفوف من الرابع لغاية الثاني عشر للطلبة الذين لم يحققوا النهاية الصغرى في أي مادة دراسية من مواد الفئة «أ» في امتحان نهاية الفصل الثالث.

ويُمنح الطالب في امتحان الإعادة درجة النهاية الصغرى في حال كانت الدرجة الحاصل عليها أكبر من درجة النهاية الصغرى للمادة.

ويؤدي طلبة الصفين الرابع والخامس امتحان الإعادة ورقياً داخل المدارس، فيما تؤدّى الكترونياً للصفوف من السادس وحتى الثاني عشر من خلال الحضور الواقعي في المدرسة لجميع طلبة مدارس التعليم العام والمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج وزارة التربية والتعليم.

ويقدّم طلبة الثاني عشر المسجلين بمدارس التعليم الخاص جميع امتحاناتهم في مدارس التعليم الحكومي بإشراف وتنسيق مشترك مع منسّقي الفروع المدرسية.

ودعت «تعليم» الطلبة إلى ضرورة إحضار أجهزة الحاسوب الخاصة بهم إلى المدرسة خلال فترة تأدية الامتحان والالتزام بارتداد الزي المدرسي.

وأكدت «تعليم» أن اختبار الإعادة ينظم لمرة واحدة ولا يوجد امتحان تعويضي حتى وإن كان غياب الطالب بعذر مقبول.

وعزت الإدارات المدرسية حالات حجب الشهادات عن الطالب إلى سببين هما عدم تسليم جهاز الحاسوب وعدم تحديث البيانات.

واعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الجدول الزمني لامتحانات الإعادة التي تعقد من يوم الاثنين 8 يوليو لغاية يوم الخميس 11 يوليو.

ويؤدي الطلبة الاختبار على فترتين ومادتين يومياً، من الساعة التاسعة لغاية الحادي عشر، ومن الثانية عشر لغاية الثانية بعد الظهر.

ويمتحن الطلبة في اليوم الأول في مادتي الرياضيات والدراسات الاجتماعية، وفي التاسع من يوليو مادتي اللغة الإنجليزية والأحياء، ومن ثم الفيزياء والتربية الإسلامية في العاشر من يوليو، وأخيراً اللغة العربية والكيمياء في الحادي عشر من يوليو.