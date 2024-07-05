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علوم الدار

«الإمارات للتعليم المدرسي» تنظم زيارات دولية للطلبة المتميزين

«الإمارات للتعليم المدرسي» تنظم زيارات دولية للطلبة المتميزين
5 يوليو 2024 17:34

نظمت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي زيارات دولية لـ 270 طالباً وطالبة ضمن فعاليات برنامج «صيفنا بالخارج» ممن حققوا تميزاً أكاديمياً ومعرفياً خلال العام الدراسي 2023-2024 وذلك إلى أربع دول هي اليابان والصين وكوريا وسنغافورة.

ويهدف البرنامج إلى تنمية قدرات الطلبة في الاستكشاف والتعلم وصقل خبراتهم ومهاراتهم عبر إتاحة الفرصة لهم للتعرف على تجارب معرفية وثقافية جديدة، من خلال ورش تدريبية وزيارات لعدد من الجامعات والأكاديميات العالمية، فضلاً عن أنشطة ورحلات متنوعة تشمل زيارة مناطق ثقافية وسياحية مع المشرفين المختصين.

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وأكد سعادة المهندس محمد القاسم، مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أن برنامج «صيفنا بالخارج» يأتي في سياق حرص المؤسسة على الارتقاء بمواهب الطلبة وتنميتها من خلال اطلاعهم على تجارب أكاديمية وثقافية عالمية ملهمة، تساعدهم خلال مسيرتهم التعليمية المستقبلية وتفتح أمامهم المزيد من آفاق التميز والتقدم.

وأوضح أن البرنامج يوفر للطلبة فرصة لتعرف على أعرق الجامعات والمعاهد العالمية، التي تقود الحراك العالمي في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي والعديد من المجالات العلمية والإنسانية، من أجل تعزيز وإثراء روح الإبداع والابتكار في نفوس أبنائنا الطلبة، وتنمية المهارات المتنوعة لديهم، ومساعدتهم كذلك للتخطيط لمراحل تعليمهم المقبلة.

المصدر: وام
مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
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