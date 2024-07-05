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علوم الدار

توقعات بارتفاع درجات الحرارة غداً

أبوظبي
5 يوليو 2024 17:59

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً نهاراً مع غبار مثار ومحمل أحياناً من الغرب وشمال الخليج العربي.
وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس المتوقعة، أن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 15:13 والمد الثاني عند الساعة 00:48، والجزر الأول عند الساعة 07:44 والجزر الثاني عند الساعة 18:28. 
في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 10:46 والمد الثاني عند الساعة 21:26، والجزر الأول عند الساعة 16:32 والجزر الثاني عند الساعة 04:27.

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المصدر: وام
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