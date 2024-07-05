جامعة الإمارات: خدمات قبول متميزة للعام الأكاديمي الجديد

تعد جامعة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أبرز المؤسسات التعليمية في المنطقة وتسعى باستمرار إلى تقديم خدمات تعليمية متميزة ومتطورة، وتحظى إجراءات القبول والتسجيل فيها بأهمية خاصة لضمان توفير تجربة سلسة وفعالة للطلبة الجدد.

وقالت الدكتورة سعاد المرزوقي، النائب المشارك لشؤون الطلبة: "إن دعم الطلبة في جميع مراحل دراستهم أولويتنا القصوى ونعمل على توفير بيئة تعليمية متكاملة تسهم في نجاحهم الأكاديمي وتطويرهم الشخصي والمهني".

وأضافت أن الجامعة تعمل باستمرار على تحسين وتطوير عمليات القبول والتسجيل مستفيدة من التواصل الدائم مع الطلبة لتحسين خدماتها بما يتوافق مع احتياجاتهم التعليمية في المجالات كافة.

وأوضحت خولة آل علي، مدير عمادة القبول والتسجيل بالإنابة في الجامعة أن الجامعة تسعى دوما لتقديم تجربة قبول وتسجيل متميزة تلبي توقعات طلبتنا وتعزز رحلتهم الأكاديمية وقالت : " ملتزمون بتطوير خدماتنا وتحسينها باستمرار بناءً على ملاحظات الطلبة واحتياجاتهم".

وتطرقت إلى متطلبات القبول في الجامعة وفق الدرجة العلمية حيث يُشترط للقبول في درجة البكالوريوس حصول الطالب على معدل 80% كحد أدنى في شهادة الثانوية العامة ودرجة 1250 في اختبار الإمارات القياسي (EmSAT) في اللغة الإنجليزية.. أما لدرجة الماجستير، فيجب أن يكون الطالب حاصلاً على درجة البكالوريوس بمعدل تراكمي لا يقل عن 3.0 ودرجة 6 في اختبار الآيلتس الأكاديمي.. وبالنسبة لدرجة الدكتوراة يجب أن يكون الطالب حاصلاً على كل من درجة البكالوريوس والماجستير بمعدل تراكمي لا يقل عن 3.0 ودرجة 6.5 في اختبار الآيلتس الأكاديمي..ويجب على الطلبة تقديم طلباتهم في الفترات المعلن عنها حيث تنتهي فترة التقديم للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2024/2025 في نهاية يوليو 2024 والفصل الدراسي الثاني في نهاية نوفمبر 2024.. وتبدأ عملية القبول بتقديم الطلبات عبر المنصة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم (للطلبة المواطنين وأبناء المواطنات) أوعبر الموقع الرسمي للجامعة (للطلبة الدوليين)..ويتم متابعة الطلبات وتقييمها من قبل الفرق المختصة، ثم إعلام الطلبة بنتائج القبول عبر المنصة الرسمية والبريد الإلكتروني والرسائل النصية.

وتقدم جامعة الإمارات مجموعة متنوعة من المنح الدراسية للطلبة الجدد، تتراوح بين منح كاملة وجزئية وفقاً للتخصص والكلية، ويمكن للطلبة التقدم للحصول عليها عبر الموقع الرسمي للجامعة أثناء عملية التقديم.