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أبوظبي تحتفي بالعام الهجري الجديد

أبوظبي تحتفي بالعام الهجري الجديد
6 يوليو 2024 01:11

أبوظبي (الاتحاد)

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احتفاءً بالعام الهجري الجديد (1446)، ومشاركةً لأفراد المجتمع احتفالاتهم بهذه المناسبة الجليلة، وما تمثل من روحانيات وقيم إسلامية نبيلة لدى الجميع، زينت بلدية مدينة أبوظبي كورنيش العاصمة، وعدداً من الجسور بأكثر من 800 تشكيل ومجسم مضيء ذات تصاميم وزخارف مستوحاة من العمارة الإسلامية والتشكيلات الهندسية، يزينها رقم العام الهجري الجديد (1446) الذي تم تثبيته على مئات المجسمات بشكل لافت، بالإضافة إلى وحدات الإنارة الوميضية وعشرات التشكيلات لبعض العبارات والجمل التي تم تثبيتها على المجسمات؛ لتهنئ أفراد المجتمع بحلول العام الهجري الجديد.

بلدية أبوظبي
حلول العام الهجري الجديد
العام الهجري
العام الهجري الجديد
أبوظبي
السنة الهجرية
السنة الهجرية الجديدة
الإمارات
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