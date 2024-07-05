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شرطة أبوظبي تفتتح مكتب «الباقات المميزة»

الحضور خلال افتتاح المكتب (من المصدر)
6 يوليو 2024 01:10

أبوظبي (الاتحاد)

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افتتح العميد محمد البريك العامري، مدير مديرية ترخيص السائقين والآليات في شرطة أبوظبي، مكتب تقديم باقات الخدمات الاختيارية المميزة لتدريب وتأهيل السائقين، وذلك بحضور خالد الشميلي، الرئيس التنفيذي للإمارات لتعليم القيادة، وعدد من الضباط.
وأكد مدير مديرية ترخيص السائقين والآليات أن الباقات الاختيارية الجديدة التي أطلقتها شرطة أبوظبي في إطار استراتيجيتها لإسعاد المجتمع، وبالتعاون مع الإمارات لتعليم القيادة، تهدف إلى تدريب وتأهيل السائقين ضمن مواعيد مرنة وخدمات احترافية، وتتضمن خدمات متميزة تشمل توفير نقل خاص للطالب (المتدرب) من وإلى مقر الشركة مع سائقٍ خاص، وتوفير مواقف سيارات مخصصة ضمن الاهتمام المستمر باستباقية وجودة الخدمات، وتعزيز أمن الطرق.
وأوضح أن الباقات توفر للمتدرب العديد من الامتيازات، أبرزها منحه فترات استراحة منتظمة، والاستفادة من خاصية إلغاء وتعديل الحجوزات في أي وقت دون التقيد بموعد محدد، والإعفاء من الرسوم في حال غياب الطالب مع إمكانية الحجز في الوقت نفسه، لافتاً إلى التنسيق مع الإمارات لتعليم القيادة، لجعل تجربة تعليم القيادة مميزة وآمنة للجميع.
وأشار خالد الشميلي، الرئيس التنفيذي للإمارات لتعليم القيادة، إلى أن إطلاق الخدمة المميزة للتدريب يعتبر إضافة مميزة في مجال تقديم خدمات الشركة من خلال توفير مركبات فارهة لتوفير خدمة متميزة للعملاء مع المزايا كافة الخاصة بها، مما يسهم في تحقيق أعلى معايير إسعاد المتعاملين كجزء أساسي من استراتيجيتنا وهويتنا المؤسسية.

أبوظبي
شرطة أبوظبي
الإمارات
شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات
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