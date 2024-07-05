السبت 6 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

41 ألف عقد موثق للإيجارات السكنية في أبوظبي

41 ألف عقد موثق للإيجارات السكنية في أبوظبي
6 يوليو 2024 01:11

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
«صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية» يقدم منحاً لـ59 مشروعاً
نصائح لتجنب الأمراض وضربات الشمس

بلغ إجمالي عدد العقود الموثقة للإيجارات السكنية في إمارة أبوظبي، 40 ألفاً و973 عقداً موثقاً، منذ بداية العام الجاري حتى شهر مايو، بنمو سنوي يعادل 1.8 في المائة في معدل أسعار إيجارات العقود الموثقة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023.
وبحسب بيانات مركز إحصاء أبوظبي، سجل شهر أبريل رقماً قياسياً في عدد العقود الموثقة في دائرة البلديات والنقل، بلغت نحو 12 ألفاً و250 عقداً موثقاً، موزعة بواقع 10.901 في أبوظبي و1277 في مدينة العين، فيما سجلت منطقة الظفرة 72 عقداً.
كما شهد مارس تسجيل العدد الأكبر في إجمالي العقود الموثقة بعد شهر أبريل، حيث سجل 8585 عقداً في الإمارة، وسجلت أبوظبي النصيب الأكبر من العقود 7697 عقد إيجار سكني، بينما سجلت العين 853 عقداً، و35 عقداً لمنطقة الظفرة.
وتم تسجيل 7856 عقداً في شهر مايو، بنمو شهري في الأسعار بنسبة 0.3 في المائة، وتوزعت العقود في أبوظبي بـ 7071 عقداً موثقاً، وسجلت مدينة العين 688 عقداً، فيما سجلت الظفرة 97 عقداً.

الإيجارات السكنية
إيجارات السكن
توثيق العقود
الإمارات
مركز إحصاء أبوظبي
مركز الإحصاء
آخر الأخبار
آثار الدمار الواسع في غزة جراء الحرب الإسرائيلية (رويترز)
الأخبار العالمية
تنامي آمال التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة
6 يوليو 2024
تشارلز الثالث مع كير ستارمر خلال لقائهما في قصر باكنغهام (رويترز)
الأخبار العالمية
كير ستارمر يتعهد بالتغيير وإعادة بناء بريطانيا
6 يوليو 2024
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الأخبار العالمية
أردوغان: نواصل مدَّ يد الصداقة إلى سوريا
6 يوليو 2024
جوردان بارديلا، رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتشدد الفرنسي (رويترز)
الأخبار العالمية
الجولة الثانية من الانتخابات الفرنسية تنطلق غداً
6 يوليو 2024
ينس ستولتنبرغ
الأخبار العالمية
«الناتو» يعلن عن خطة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 43 مليار دولار
6 يوليو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©