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إطلاق مبادرة: «مجتمع جنسيتي إنسان»

جانب من إطلاق المبادرة (وام)
6 يوليو 2024 01:10

دبي (وام)

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أطلقت الشيخة مريم بنت محمد بن أحمد آل مكتوم، رئيسة إدارة مركز أمنيات لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم في دبي، مبادرة «مجتمع جنسيتي إنسان»، التي تهدف إلى تشجيع الأفراد على فعل التطوع سلوكاً يعكس قيم المحبة والتلاقي والانفتاح، وتتضمن جوائز تقديرية لمتميزي أصحاب الهمم وداعميهم.
جاء ذلك خلال حفلٍ نظّمه مركز أمنيات لأصحاب الهمم في مقرّه بدبي أمس، وتم الإعلان عن فتح باب الترشح لجائزة «شكراً صانع الأمنيات العالمية»، التي ينظّمها المركز تحت شعار «نتطوع لنبتكر»، وتمنح لسفراء الإنسانية من خلال مجموعة من الفعاليات المرتبطة بالجائزة على مدار العام.
وتتكون هذه الجائزة من فئات متنوعة تُمنح لمن يتقدمون بملفات ومساهمات مميزة وإيجابية تتوافق مع معاييرها، وتهدف إلى تحفيز الأفراد والمؤسسات على تقديم وابتكار مبادرات جديدة ومؤثرة وقادرة على إحداث التغيير الإيجابي في المجتمع، ورفع مستوى الوعي لدى أفراده حول قيم التسامح والانفتاح والتبادل الثقافي، مستندةً في ذلك إلى تأثير دولة الإمارات عالمياً، وسمعتها الطبية وجهودها في تحقيق سعادة الإنسان. وسيتم اختيار المرشحين للجائزة من خلال قائمة معتمدة على الترشيح المفتوح ضمن محكّمين من ذوي الخبرة والاختصاص، ومن سفراء الأمنيات، كما سيتم الإعلان عن أسمائهم وتكريمهم خلال حفل رسمي تنظمه إدارة الجائزة.
ومن المقرّر أن يتم استقطاب أفضل صناع الأمنيات من المؤسسات والأفراد ممن حققوا «جنسيتي إنسان»، من خلال الطلبات المقدمة وترشيحات اللجنة الخاصة، وتتولى اللجنة الفنية الاستشارية تحديد أفضل المتقدمين في كل دورة وتصفيتهم لتحديد الأفضل بينهم، ومن ثم اختيار الفائزين من بين الممارسات المدرجة في القائمة المصغرة.
وأكّدت الشيخة مريم أن مبادرة «مجتمع جنسيتي إنسان» تهدف إلى تشجيع الأفراد، والأخذ بأياديهم للتقدم بمشاريع ابتكارية مستدامة تسهم في تعزيز ريادة الإمارات في المؤشرات العالمية التنافسية، لاسيما المؤشر العالمي للقوة الناعمة، وتمنحهم كذلك الفرصة للفوز بالجائزة.
ومن جهةٍ أخرى، أبرم مركز أمنيات لأصحاب الهمم ممثلاً بالدكتور عادل المرزوقي، المدير العام للمركز، مذكرة تفاهم مع «فريق عباقرة التطوع» برئاسة كوثر محمد الرحالي، وذلك على هامش احتفالية ترفيهية لأصحاب الهمم، تخللها تقديم تعريف شامل بـ«جائزة قائد الغد»، التي تمثل إحدى فئات «جائزة شكراً صانع الأمنيات العالمية»، المخصصة للأطفال واليافعين.

مريم بنت محمد
دبي
الإمارات
التطوع
العمل التطوعي
أصحاب الهمم
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