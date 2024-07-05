جناح الإمارات يعلن عن مشاركته في «إكسبو 2025 أوساكا» اليابان

أوساكا (وام)

أعلن جناح دولة الإمارات العربية المتحدة في إكسبو عن مشاركته في معرض إكسبو 2025 أوساكا اليابان الذي تقام فعالياته في الفترة من 13 أبريل حتى 13 أكتوبر 2025 تحت شعار «ابتكار المستقبل لتحسين حياة المجتمعات».

جاء ذلك خلال حفل وضع حجر الأساس في إكسبو 2025 في جزيرة يوميشيما في أوساكا بحضور شهاب أحمد الفهيم، سفير الدولة لدى اليابان، إضافة إلى منظمي إكسبو وأعضاء الوفود الرسمية وكبار المسؤولين. وتعكس المناسبة بدء عمليات بناء جناح دولة الإمارات في إكسبو 2025 أوساكا والتسليم الرسمي للموقع من جانب منظمي إكسبو.



الأفكار الإبداعية

وصرحت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الدولة، قائلةً «يشرفنا أن نحتفي بهذه المناسبة في إكسبو 2025 أوساكا اليابان المتميز، حيث تلتقي الأمم والشعوب لتبادل أحدث التقنيات وتعزيز الأفكار الإبداعية والتعاون لطرح حلول من شأنها التصدي للتحديات العالمية التي تواجه البشرية اليوم».

وأضافت معاليها «كما أن معرض إكسبو الدولي يأتي في مرحلة مهمة لدولة الإمارات العربية المتحدة واليابان على حدٍ سواء، حيث يسعى الجانبان إلى تعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك من أجل تمكين الجميع وتحقيق حياة أفضل ومستقبل مُستدام. فمنذ عام 1971 تعمل دولة الإمارات بكل جد واجتهاد لتحقيق التزامها بالحلول العالمية، وها نحن ماضون في مسيرتنا والتزامنا بتحقيق مستقبل مستدام للأجيال المقبلة».



استدامة الحياة

ويركز إكسبو 2025 أوساكا الذي من المتوقع أن يستقبل ما يزيد على 28 مليون زائر، اهتمامه على التحديات العالمية الكبرى من خلال تبني شعارات فرعية لهذا الحدث وهي «ضمان استدامة الحياة» الرامي إلى حماية حياة البشر، و«تحسين الحياة» الذي يهدف إلى إثراء حياة الأفراد وتعزيز إمكانياتهم، وكذلك «تعزيز الحياة عبر التواصل» الهادف إلى إشراك الجميع وتفعيل أدوارهم، وبناء المجتمعات وإثرائها.



تحسين الحياة

من جانبه، قال شهاب أحمد الفهيم، سفير الدولة لدى اليابان، خلال الحفل، إن جناح دولة الإمارات العربية المتحدة سيشارك تحت الشعار الفرعي «تحسين الحياة» من خلال تسليط الضوء على قصص ذات معنى وقيمة من الماضي والحاضر والمستقبل، مع التركيز على جهود دولة الإمارات الطَموحة في الابتكار والبحث والتطوير في قطاع الرعاية الصحية واستكشاف الفضاء والتقنيات المستدامة كما سيلعب الجناح دور منصة تعاونية تساعد في التوصل إلى حلول مبتكرة تسهم في تعزيز العمل الجماعي.



تراث الأجداد

أوضح السفير الفهيم خلال الحفل أن استلهام تراث الأجداد وقيمهم في هذا التصميم يعكس حرص دولة الإمارات في ماضيها وحاضرها على المحافظة على البيئة والتعايش معها واستخدامها الأمثل للمصادر الطبيعية ويركز هذا المنهج على ابتكار رؤى لطرق ومواد مستلهمة من تراث وثقافة الدولة، لتسليط الضوء على أهمية الماضي في إثراء الحاضر والمستقبل.

وأضاف: تسرنا مشاركة دولة الإمارات في إكسبو 2025 أوساكا، التي تعكس ازدهار العلاقات بين الدولتين، فلأكثر من 52 عاماً حققت علاقاتنا الدبلوماسية المشتركة نمواً بارزاً وتبادلاً اقتصادياً وثقافياً وصناعياً كبيراً، مشيراً إلى أن علاقاتنا مع اليابان بدأت حتى قبل تأسيس الاتحاد في 1971، فمنذ أن شاركت أبوظبي لأول مرة في إكسبو أوساكا في 1970 بدأت شراكتنا بالازدهار تجسيداً للاحترام والتعاون المتبادل بين البلدين.

وقال الفهيم: نعرب عن امتناننا لجهود جمعية اليابان الخاصة بمعرض إكسبو 2025 والمكتب الدولي للمعارض لإتاحتهم الفرصة لنا من أجل تعزيز أواصر التعاون والشراكة بين دولتنا والعالم، في العمل سوية نحو مستقبل مستدام ومزدهر للجميع.



أكبر الأجنحة

ويقع جناح دولة الإمارات في منطقة «تحسين الحياة» بالقرب من الجناح الياباني حيث سيشارك ضمن فئة الجناح A، مما يجعله واحداً من أكبر الأجنحة الدولية في إكسبو أوساكا. وصُمم جناح دولة الإمارات استلهاماً من التراث الإماراتي المحلي، باستخدام عناصر من المخلفات الزراعية خاصةً جريد النخل بالاستعانة بالخبرات اليابانية في استعمال الخشب للبناء.

شارك في حفل وضع حجر الأساس الطالبان الإماراتيان عبدالله الحوسني وأحمد الظنحاني، اللذان يتلقيان تعليمهما العالي في اليابان، بتقديم فقرات البرنامج باللغة اليابانية.