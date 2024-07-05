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«الشعبة البرلمانية» تشارك في صياغة مخرجات المنتدى البرلماني لـ«بريكس»

سارة فلكناز خلال مشاركتها في المنتدى (من المصدر)
6 يوليو 2024 01:10

أبوظبي (الاتحاد)

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شاركت سارة محمد فلكناز، عضو الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، في الاجتماع الافتراضي للجنة صياغة مخرجات المنتدى البرلماني العاشر لمجموعة «بريكس»، بمشاركة ممثلي برلمانات المجموعة، حيث جرى الاتفاق على البيان الختامي للمنتدى الذي تستضيفه مدينة سانت بطرسبرغ الروسية يومي 11 و12 يوليو 2024.
وناقش المشاركون في الاجتماع البيان الختامي للمنتدى، وبروتوكول مذكرة التفاهم الخاصة بالمنتدى، وقدمت الشعبة البرلمانية الإماراتية مجموعة من المقترحات ذات الصلة بالمذكرة، والتي لقيت إشادة وقبولاً من المشاركين، حيث اقترحت الشعبة تعديل البند الذي يتعلق بتبني برامج القدرات البرلمانية، وآخر يدعو إلى تشجيع وفود مجموعة «بريكس» البرلمانية على تضمين النساء والشباب ضمن وفودها الرسمية التي تحضر اجتماعات وفعاليات المنتدى.
كما أشاد وفد البرلمان الروسي بجهود الشعبة البرلمانية الإماراتية في تسهيل سير عمل الاجتماع، وحرصها على التوفيق بين آراء أعضاء المجموعة للاتفاق على نص البيان الختامي للمنتدى، ومذكرة التفاهم.

الشعبة البرلمانية
الشعبة البرلمانية الإماراتية
الإمارات
مجموعة بريكس
المجلس الوطني الاتحادي
سارة فلكناز
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