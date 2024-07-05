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علي النعيمي يلتقي سفير أوكرانيا لدى الدولة

علي النعيمي لدى لقائه سفير أوكرانيا (من المصدر)
6 يوليو 2024 01:10

أبوظبي (الاتحاد)

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التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، أمس، في مقر المجلس بأبوظبي، دميترو سينيك السفير فوق العادة والمفوض لأوكرانيا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد اللقاء على متانة علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية أوكرانيا في مختلف المجالات، والتأكيد على أهمية تعزيز علاقات الصداقة البرلمانية بين الجانبين للدفع قدماً بمختلف مجالات التعاون بين البلدين في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما جرت الإشادة بجهود دولة الإمارات ونجاحها في الوساطة لتبادل أسرى الحرب بين جمهورية أوكرانيا وروسيا الاتحادية، وبالاتفاقية الاقتصادية الشاملة بين البلدين، وبالمساعدات الإنسانية الإماراتية المقدمة إلى أوكرانيا وإلى مختلف دول العالم، والتأكيد على حرص دولة الإمارات على تعزيز الأمن والسلم الدوليين.
حضر اللقاء كل من سارة محمد فلكناز، وفاطمة علي المهيري، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

سفير أوكرانيا
الإمارات
أوكرانيا
علي النعيمي
المجلس الوطني الاتحادي
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