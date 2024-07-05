سلطان بن أحمد يدشن حملة عمليات العيون في أسوان

الشارقة (الاتحاد)

دشن سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، حملة عمليات علاج العيون التي تتبرع بها هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون وتستهدف مرضى العيون غير المقتدرين على دفع تكاليف العلاج بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية، وذلك في المستشفى الجامعي في أسوان بجمهورية مصر العربية.

واطلع سموه على الخدمات التي يقدمها المستشفى للمرضى بمختلف أقسامه وما يضمه من أحدث الأجهزة الطبية والمرافق المجهزة لاستقبال الأعداد الكبيرة من المرضى ومتلقي العلاج، واستمع سموه لشرح عن آلية استقبال المرضى وتشخيص الحالات المرضية الخاصة بالعيون، من خلال غرف الكشف والفرز، وصولاً للعملية الجراحية التي يحتاجها المريض.

والتقى سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام المرضى الذين أجروا عمليات العيون وتكفلت بها هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون عبر برامجها التلفزيونية والإذاعية الخيرية التي تعمل على جمع التبرعات الخيرية من أصحاب الأيادي البيضاء، واطمأن سموه على صحتهم، داعياً الباري عز وجل أن يرزقهم موفور الصحة ودوام العافية.

وعبر المرضى عن سعادتهم الكبيرة بزيارة سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي والاطمئنان على صحتهم، وإعطائهم فرصة تلقي العلاج بشكل مجاني للبدء مجدداً بممارسة الحياة الطبيعية، راجين من الله القدير أن يكتب لسموه وأهل الخير الأجر الجزيل نظير الخدمات الإنسانية التي تقدمها مؤسسات إمارة الشارقة لعلاج المرضى في مختلف أنحاء العالم.

ووجّه محمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، الشكر لسمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي على حضوره وإطلاقه الحملات العلاجية الخاصة بالقلوب والعيون في جمهورية مصر العربية، مشيداً بالدعم الكبير الذي تتلقاه الهيئة من القيادة الرشيدة وتوجيهاتهم المستمرة التي تعزز من إسهامات الهيئة في العمل الخيري وتسعى بشكل حثيث إلى الوصول للمحتاجين والمساهمة في رفع مستويات العيش لديهم وتوفير حياة صحية لجميع المرضى حول العالم.

وأشاد مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون بالتعاون الكبير من جمعية الشارقة الخيرية في دعم الحملات الخيرية، مثمناً جهودهم في استعراض الحالات المرضية من خلال البرنامج الإذاعي «الريح المرسلة» والمساهمة في جمع التبرعات وصولاً إلى تقديم المساعدات الطبية للمستحقين.

وأكد أن رسالة الهيئة لا تقتصر على الدور الإعلامي فقط، بل تتعدى ذلك لتشمل الجوانب الإنسانية والاجتماعية وتعزيز قيم الخير والمحبة والتكافل الاجتماعي، معتبراً أن الزيارات والالتقاء بالحالات المرضية التي تتلقى العلاج اللازم والحديث مع أسر الأطفال تعمل على تحفيز القائمين في قطاع البرامج الخيرية لتقديم المزيد من أجل توفير المساعدات الصحية لأكبر عدد ممكن حول العالم.

وتسعى حملة علاج مرضى العيون التي أطلقتها هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون من خلال برامجها الخيرية «ألم وأمل» و«الريح المرسلة» بجمع التبرعات من أصحاب الخير، لتوفير الرعاية اللازمة والعلاج إلى نحو 500 شخص من غير المقتدرين على تحمل تكاليف العلاج ممن يعانون من أمراض العيون، وضعف الإبصار وإجراء عمليات المياه البيضاء.

وعلى هامش الزيارة أطلق سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي مبادرة «تبنَّ مكتبة» في مركز الدكتور مجدي يعقوب للقلب ومستشفى أسوان الجامعي، وهي إحدى مبادرات «مؤسسة كلمات» التي تهدف إلى تزويد الأطفال بمكتبات مدمجة تحتوي كل منها على 100 كتاب باللغة العربية وتمتاز بتنوع عناوينها وموضوعاتها وتتلاءم مع مختلف الفئات العمرية.

وتستهدف المبادرة توزيع المكتبات على مخيمات اللاجئين والمستشفيات والمراكز غير الحكومية والمجتمعية والمدارس والجامعات والمعاهد، لضمان الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة ممن فقدوا موارد التعليم والمعرفة، ولإدماجهم بمجتمعاتهم الجديدة والتمسك بارتباطاتهم الثقافية.