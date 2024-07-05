السبت 6 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبدالله بن زايد يهنئ رونالد لامولا ويبحثان العلاقات بين الإمارات وجنوب أفريقيا

عبدالله بن زايد يهنئ رونالد لامولا ويبحثان العلاقات بين الإمارات وجنوب أفريقيا
5 يوليو 2024 23:51

هنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، معالي رونالد لامولا، وزير العلاقات الدولية والتعاون في جمهورية جنوب أفريقيا.
وبحث الوزيران، خلال اتصال هاتفي اليوم، علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين دولة الإمارات وجمهورية جنوب أفريقيا وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.
وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عن تمنياته لمعالي رونالد لامولا التوفيق والنجاح في مهام عمله، مؤكداً تطلعه للعمل مع معاليه لتطوير آفاق التعاون الثنائي الداعم لخطط البلدين التنموية وتطلعاتهما لتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام.

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد يهنئ وزير خارجية بريطانيا ويبحثان علاقات التعاون والشراكة بين البلدين
عبدالله بن زايد يهنئ هاتفياً وزير الخارجية والهجرة المصري
المصدر: وام
عبدالله بن زايد
رونالد لامولا
جنوب أفريقيا
آخر الأخبار
آثار الدمار الواسع في غزة جراء الحرب الإسرائيلية (رويترز)
الأخبار العالمية
تنامي آمال التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة
6 يوليو 2024
تشارلز الثالث مع كير ستارمر خلال لقائهما في قصر باكنغهام (رويترز)
الأخبار العالمية
كير ستارمر يتعهد بالتغيير وإعادة بناء بريطانيا
6 يوليو 2024
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الأخبار العالمية
أردوغان: نواصل مدَّ يد الصداقة إلى سوريا
6 يوليو 2024
جوردان بارديلا، رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتشدد الفرنسي (رويترز)
الأخبار العالمية
الجولة الثانية من الانتخابات الفرنسية تنطلق غداً
6 يوليو 2024
ينس ستولتنبرغ
الأخبار العالمية
«الناتو» يعلن عن خطة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 43 مليار دولار
6 يوليو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©