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علوم الدار

تنويه من شرطة أبوظبي بشأن ترك المركبة في حالة تشغيل

تنويه من شرطة أبوظبي بشأن ترك المركبة في حالة تشغيل
6 يوليو 2024 14:02

 حذرت شرطة أبوظبي السائقين من مخاطر ترك سياراتهم في حالة التشغيل أثناء التسوق وقضاء الاحتياجات من المحال التجارية أو محطات الوقود أو الصراف الألي ( ATM ) أوالنزول للصلاة مما يؤدي إلى اشتعالها أو تعرضها للسرقة من قبل بعض المترصدين من أصحاب النفوس الضعيفة.

وأكدت مديرية المرور والدوريات الأمنية على ضرورة عدم التهاون والتقصير بترك المركبات في وضعية التشغيل، مشيرة إلى أن بعض مستخدمي المركبات قد يتركون أولادهم، وخاصة الرضع داخل السيارات وهي في حالة التشغيل.

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وأشارت إلى أن المادة الخامسة من البند الرابع من قواعد السير والمرور تنص على «أن يمتنع عن إيقاف المركبة في الأماكن الممنوع الوقوف فيها، وإذا اضطر لإيقافها على الطريق وجب اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين سلامة الحركة على الطريق وألا يترك المركبة ومحركها دائر وأن يؤمن عدم تحركها أثناء غيابه».

وتنص المادة رقم 70 من قانون السير والمرور الاتحادي على أن «عدم التزام سائقي المركبات بعلامات وإرشادات المرور»غرامة قيمتها 500 درهم".

المصدر: وام
شرطة أبوظبي
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