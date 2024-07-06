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علوم الدار

محمد بن راشد يهنئ مسعود بزشكيان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية الإيرانية

محمد بن راشد يهنئ مسعود بزشكيان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية الإيرانية
6 يوليو 2024 14:47

هنأ  صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، فخامة الرئيس المنتخب الدكتور مسعود بزشكيان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «نهنّئ فخامة الرئيس المنتخب الدكتور مسعود بزشكيان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. نتطلع إلى تعزيز العلاقات الثنائية لما فيه مصلحة شعبينا وبلدينا، والعمل معاً على تعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
إيران
الإمارات
محمد بن راشد
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