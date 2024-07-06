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علوم الدار

وفد من جامعة الإمارات يلتقي أوائل الثانوية العامة في الدولة

وفد من جامعة الإمارات يلتقي أوائل الثانوية العامة في الدولة
6 يوليو 2024 16:30

أعرب معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة عن فخره بإنجازات طلبة الثانوية العامة، باعتبارهم رواداً لمستقبل الدولة وسفراء لرؤيته الطموحة.

وأضاف، بمناسبة إيفاد وفد من الجامعة للقاء وتهنئة أوائل الثانوية العامة بتميزهم الأكاديمي، أن هذه المبادرة تأتي تأكيداً على التزام جامعة الإمارات لدعم المتفوقين، وتشجيعهم على مواصلة تحقيق النجاحات في مسيرتهم العلمية، إيماناً من الجامعة بأهمية الاستثمار في تعليم الشباب وتمكينهم من الاضطلاع بواجباتهم نحو المستقبل المنشود على أكمل وجه وتحقيق طموحاتهم.

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من جهته، أوضح الأستاذ الدكتور أحمد مراد: «تنسجم هذه المبادرة مع استراتيجية الجامعة لتعزيز التواصل مع الطلبة المتفوقين، وتقديم الدعم اللازم لهم لتحقيق أهدافهم الأكاديمية».

وكان وفد من الجامعة ضم الأستاذ الدكتور أحمد مراد، مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة بالإنابة، والدكتورة سعاد المرزوقي، النائب المشارك لشؤون الطلبة، وغالية الأحبابي، مديرة إدارة الاتصال المؤسسي بالجامعة، قد قام أمس الجمعة، بزيارة لأوائل الثانوية العامة لتهنئتهم وتشجيعهم على مواصلة التفوق الأكاديمي، والانضمام إلى جامعة الإمارات لمواصلة دراستهم الجامعية، بما يتناسب مع الأهداف الاستراتيجية للجامعة نحو استقطاب وتمكين أفضل المواهب، لمواصلة رفد المجتمع بنخبة من الخريجين ذوي الكفاءة العلمية والمهنية العالية.

المصدر: وام
جامعة الإمارات
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