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علوم الدار

غدا.. الطقس مغبر نهاراً رطب ليلاً

أبوظبي
6 يوليو 2024 17:55

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً، مع غبار محمل من شمال الخليج العربي والغرب خاصة على المناطق الغربية والساحلية قد يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية يكون رطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية الغربية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.
وأوضح المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة وحركتها جنوبية شرقية إلى شمالية غربية وشمالية شرقية، وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 15:55 والمد الثاني عند الساعة 01:25، والجزر الأول عند الساعة 08:27 والجزر الثاني عند الساعة19:11.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:21 والمد الثاني عند الساعة 22:09، والجزر الأول عند الساعة 17:13 والجزر الثاني عند الساعة 05:05.

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المصدر: وام
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