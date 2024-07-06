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علوم الدار

رئيس الدولة والرئيس الإندونيسي يبحثان علاقات البلدين

رئيس الدولة والرئيس الإندونيسي يبحثان علاقات البلدين
6 يوليو 2024 19:24

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من فخامة جوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا، بحثا خلاله مختلف مجالات التعاون والعمل المشترك في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين، خاصة على مستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري الذي يخدم التنمية والازدهار المستدام، ويعود بالخير على شعبيهما الصديقين.
وتبادل سموه والرئيس الإندونيسي، خلال الاتصال، التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة العام الهجري الجديد، داعيين الله تعالى أن يجعله عام خير ونماء وازدهار للبلدين، وأن ينعم فيه على الأمة الإسلامية وشعوب العالم أجمع بالسلام والأمن والاستقرار.
كما تناول الجانبان عدداً من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

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المصدر: وام
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