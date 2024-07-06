الأحد 7 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد: نبارك لشعب الإمارات وللأمة العربية والإسلامية العام الهجري الجديد

محمد بن راشد: نبارك لشعب الإمارات وللأمة العربية والإسلامية العام الهجري الجديد
6 يوليو 2024 22:17

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، شعب الإمارات والأمة العربية والإسلامية بالعام الهجري الجديد.
وكتب سموه، على منصة "إكس" (تويتر سابقا) "عام هجري جديد وسعيد.. نبارك لشعب الإمارات وللأمة العربية والإسلامية العام الهجري الجديد.. أعاده الله بالخير والسلام والاستقرار".
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن "الهجرة النبوية الشريفة تمثل للمسلمين رمزاً للبدء.. رمزاً للحركة وعدم التوقف.. تمثل الهجرة رمزاً للتضحية والأمل والبذل".
وختم سموه بالدعاء قائلا "وفقنا الله جميعاً في هذا العام الهجري الجديد للعمل لمنفعة البلاد والعباد".

أخبار ذات صلة
منصور بن زايد يهنئ الإمارات والمسلمين بحلول العام الهجري الجديد
رئيس الدولة يهنئ الشعوب الإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
تهنئة
العام الهجري الجديد
آخر الأخبار
رئيس الدولة يهنئ الشعوب الإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد
علوم الدار
رئيس الدولة يهنئ الشعوب الإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد
اليوم 21:58
محمد بن راشد: نبارك لشعب الإمارات وللأمة العربية والإسلامية العام الهجري الجديد
علوم الدار
محمد بن راشد: نبارك لشعب الإمارات وللأمة العربية والإسلامية العام الهجري الجديد
اليوم 22:17
منصور بن زايد يهنئ الإمارات والمسلمين بحلول العام الهجري الجديد
علوم الدار
منصور بن زايد يهنئ الإمارات والمسلمين بحلول العام الهجري الجديد
اليوم 22:04
جانب من جلسات اجتماع القوى السياسية السودانية في القاهرة
الأخبار العالمية
قوى سياسية ومدنية سودانية تصدر بيانا عقب اجتماع في القاهرة
7 يوليو 2024
رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو
الأخبار العالمية
رئيس وزراء السنغال يدعو الشباب إلى عدم المغامرة في قوارب الهجرة
7 يوليو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©