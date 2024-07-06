الأحد 7 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

نزاع قضائي على دراجة نارية

نزاع قضائي على دراجة نارية
7 يوليو 2024 01:43

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
مركز جامع الشيخ زايد الكبير يصدر التقويم الهجري
تهاني العابد: أطمح في تطوير السرد الروائي

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين شاكٍ (متضرر) وبائع دراجة (متهم)، بإدانة المتهم نظراً لثبوت التهمة عليه في التلاعب والتحايل على الشاكي، نظراً لكون البائع أخل بعملية البيع والشراء، وقرر أن هناك مخالفات وأنه يتعين على الشاكي، التنازل بحيث يستطيع حسم مشكلة الدراجة النارية وسداد قيمة المخالفات المستحقة عليه، كما أن البائع لم يكن صريحاً وصادقاً مع الشاكي، حيث قررت المحكمة إلزام البائع بأن يؤدي للشاكي المتضرر مبلغ (42 ألف درهم) وألزمت البائع بالمصاريف والرسوم، عملاً بالمادة 134 من قانون الإجراءات المدنية. 
وكان شاكٍ (متضرر) قد أقام دعوى قضائية ضد بائع دراجة نارية، نظير قيامه ببيع الدراجة النارية له، وسلمه مقابلها شيكين بقيمة 42 ألف درهم وبعدها طلب البائع من الشاكي التنازل عن الدراجة لصديقه بحجة أن هناك مخالفات على اسمه تحول بينه وبين التسجيل باسمه، فقام الشاكي بالتنازل عنها وفقاً لطلب البائع وبعدها تبين أن الشيكين المسلمين للشاكي باسم شركة ومغلق حسابها منذ سنة 2013 ما حدا به لإقامة دعواه الماثلة وأرفق صور شيكات للبائع. وطالب الشاكي بإلزام البائع بأن يؤدي له مبلغ 42 ألف درهم مع الفائدة بواقع 12% وإلزامه بالتعويض بمبلغ 5 آلاف درهم وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب. وأوضحت المحكمة أنه في محكمة أول درجة حضر الشاكي لم يحضر البائع والخصم المدخل بالرغم من إعلانهما، فقرر القاضي المشرف إحالة الدعوى للمحكمة.
تحايل على الشاكي
وأوضحت المحكمة أن البائع تلاعب وتحايل على الشاكي، الأمر الذي دفع الشاكي للرضوخ بطلبات البائع، لاسترجاع ماله، إلا أن البائع أخل بعملية البيع والشراء، وقرر أن هناك مخالفات وأنه يتعين على الشاكي، التنازل بحيث يستطيع حسم مشكلة الدراجة النارية وسداد قيمة المخالفات المستحقة عليه، كما أن البائع لم يكن صريحاً وصادقاً مع الشاكي، وتلاعب به من خلال أخذه للشيكات التي قدمها الشاكي له عن قيمة الدراجة النارية، ولم يكتفِ بذلك، بل طلب من الشاكي التنازل عن الدرجة لحين حسم مشكلة دفع المخالفات ثم تحويلها للشاكي. 
وقوع الضرر
أوضحت المحكمة أنه لما كان البائع قد قرر أنه قام بالتعرف على الشاكي  وتقابل معه في مواقف أحد المواقع بأبوظبي وعرض عليه شراء دراجته وقام ببيعه دراجته وتسلم شيكات من الشاكي «المتضرر» كمقابل للثمن وقام بالتنازل عنها لشخص آخر وهو الخصم المدخل وكان البين من الشيكات أنها مسحوبة على اسم شخص اعتباري. فلما كان ذلك وكان الشاكي بقبوله للشيكات التي لا تتعلق بالبائع وكذلك تنازله عن الدراجة وتسليمها للبائع قبل التأكد من عدم غلق الحساب الخاص بالشيكات وكذلك أخذه للشيكات من شخص ليس بينه وبينه علاقة سابقه وقبوله بالسعر الآجل، يجعل الشاكي قد ساهم في وقوع الضرر الذي لحق به وفقاً لما سبق بيانه، والمتمثل في عدم حصوله على قيمة الدراجة، مما تقضي معه المحكمة برفض طلب التعويض لمساهمة الشاكي في وقوع الضرر.

محكمة أبوظبي
أبوظبي
آخر الأخبار
رئيس الدولة يهنئ الشعوب الإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد
علوم الدار
رئيس الدولة يهنئ الشعوب الإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد
6 يوليو 2024
محمد بن راشد: نبارك لشعب الإمارات وللأمة العربية والإسلامية العام الهجري الجديد
علوم الدار
محمد بن راشد: نبارك لشعب الإمارات وللأمة العربية والإسلامية العام الهجري الجديد
6 يوليو 2024
منصور بن زايد يهنئ الإمارات والمسلمين بحلول العام الهجري الجديد
علوم الدار
منصور بن زايد يهنئ الإمارات والمسلمين بحلول العام الهجري الجديد
6 يوليو 2024
فلسطينيون يتجمعون في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة لـ«الأونروا» بمخيم النصيرات (رويترز)
الأخبار العالمية
عشرات القتلى والجرحى في قصف مدرسة لـ«الأونروا» وسط غزة
اليوم 01:46
ستارمر متحدثاً خلال مؤتمر صحفي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ستارمر: الأمن والدفاع أولوية وسنتخذ «قرارات صعبة»
اليوم 01:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©