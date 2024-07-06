الأحد 7 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

جامعة محمد بن زايد والجامعة القاسمية تعززان تعاونهما الأكاديمي

خليفة الظاهري وعواد الخلف خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
7 يوليو 2024 01:43

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«صيف بلا إجهاد» لحماية العمال في الشارقة
سلطان بن أحمد يدشن حملة عمليات العيون في أسوان

وقعت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، بمقرها في أبوظبي، مذكرة تفاهم مع الجامعة القاسمية بالشارقة، لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي وتبادل الخبرات والتجارب في مجال عمل الجانبين.
وقع المذكرة من جانب جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير الجامعة، فيما وقعها من الجامعة القاسمية الدكتور عواد الخلف مدير الجامعة.
ونصت مذكرة التفاهم على تبادل الخبرات والتجارب في مجال عمل الطرفين، وإنجاز الدراسات والبحوث ونشرها في المجلات والإصدارات التابعة لكل منهما، إلى جانب الاستفادة من مصادر التعلم وقواعد البيانات المتوفرة لدى الجانبين، والعمل على إنشاء فهرس موحد للمصادر والمراجع العلمية والأكاديمية، بما يتيح للطرفين سهولة الوصول إليها والإفادة منها، وتبادل الإصدارات والكتب والدوريات والمنشورات والبحوث بمختلف اللغات، والتعاون في مجال الخدمات اللوجستية والموارد البشرية والتقنية، بما في ذلك القاعات والمكتبات والمراكز التقنية والمرافق لتنفيذ الأنشطة والفعاليات.
كما نصت على إقامة الأنشطة الثقافية والعلمية ومشاريع خدمة المجتمع المشتركة، وإطلاق المبادرات التوعوية والإعلامية المتعلقة بها، بما يؤدي إلى تعزيز الهوية الوطنية والشعور بالانتماء والفخر بالوطن، وتمكين العاملين لديهما من المشاركة في التدريبات العملية لدى الطرف الآخر، وتوفير فرص التدريب المهني والعمل الصيفي لطلاب جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، إضافة إلى أي مجالات تعاون أخرى يتفق عليها الطرفان.
وأكد الدكتور خليفة الظاهري أن توقيع مذكرة التفاهم مع الجامعة القاسمية، يجسد اهتمام جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية بالشراكات العلمية، باعتبارها السبيل الأمثل لتبادل الخبرات والمعلومات مع المؤسسات الأكاديمية المحلية، والاستفادة من التجارب المشتركة في ترقية وتطوير البرامج التعليمية والمعرفية. ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن إستراتيجية الجامعة للانفتاح على المؤسسات العلمية داخل الدولة، وتعزيز التبادل العلمي والأكاديمي وتوثيق الصلات المعرفية معها، وإقامة شراكات علمية تخدم مسيرتها في هذا الصدد، إيمانا بتكامل الأدوار وتضافرها من أجل خدمة الوطن في مختلف المجالات.

جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية
الجامعة القاسمية
الشارقة
آخر الأخبار
رئيس الدولة يهنئ الشعوب الإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد
علوم الدار
رئيس الدولة يهنئ الشعوب الإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد
6 يوليو 2024
محمد بن راشد: نبارك لشعب الإمارات وللأمة العربية والإسلامية العام الهجري الجديد
علوم الدار
محمد بن راشد: نبارك لشعب الإمارات وللأمة العربية والإسلامية العام الهجري الجديد
6 يوليو 2024
منصور بن زايد يهنئ الإمارات والمسلمين بحلول العام الهجري الجديد
علوم الدار
منصور بن زايد يهنئ الإمارات والمسلمين بحلول العام الهجري الجديد
6 يوليو 2024
فلسطينيون يتجمعون في موقع غارة إسرائيلية على مدرسة لـ«الأونروا» بمخيم النصيرات (رويترز)
الأخبار العالمية
عشرات القتلى والجرحى في قصف مدرسة لـ«الأونروا» وسط غزة
اليوم 01:46
ستارمر متحدثاً خلال مؤتمر صحفي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ستارمر: الأمن والدفاع أولوية وسنتخذ «قرارات صعبة»
اليوم 01:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©