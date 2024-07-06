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علوم الدار

حاكم رأس الخيمة يقدم العزاء في وفاة سلطان بن صقر القاسمي

سعود بن صقر خلال أداء واجب العزاء بحضور عبدالله بن راشد المعلا وفيصل بن سلطان القاسمي والشيوخ وكبار الحضور (وام)
7 يوليو 2024 01:43

الشارقة (وام)

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قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له الشيخ سلطان بن صقر بن سلطان القاسمي.
وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال تقديم واجب العزاء في مجلس الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي، في إمارة الشارقة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيد، داعياً الله العلي القدير، أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. 
كما قدم واجب العزاء سمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين وعدد من الشيوخ.

رأس الخيمة
سلطان بن صقر القاسمي
فيصل بن سلطان القاسمي
أم القيوين
عبدالله بن راشد المعلا
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