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علوم الدار

ركنة تسجل أقل درجة حرارة في الدولة

ركنة تسجل أقل درجة حرارة في الدولة
7 يوليو 2024 08:32

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.

وأكد المركز الوطني للأرصاد أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 23 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 05:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات. وفق الحساب الرسمي  للمركز الوطني للأرصاد على منصة إكس.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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