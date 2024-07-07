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علوم الدار

طحنون بن زايد يهنئ قيادة وشعب الإمارات بمناسبة العام الهجري الجديد

طحنون بن زايد يهنئ قيادة وشعب الإمارات بمناسبة العام الهجري الجديد
7 يوليو 2024 10:53

هنأ سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، قيادة وشعب الإمارات والأمة العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد.

وقال سموه عبر منصة «إكس»: «نهنئ قيادة وشعب الإمارات والأمة العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد.. وندعو الله في هذه المناسبة المباركة أن يعم الخير والسلام والاستقرار بلاد المسلمين والعالم أجمع..».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
العام الهجري
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