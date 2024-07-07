طحنون بن زايد يهنئ قيادة وشعب الإمارات بمناسبة العام الهجري الجديد

هنأ سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، قيادة وشعب الإمارات والأمة العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد.



وقال سموه عبر منصة «إكس»: «نهنئ قيادة وشعب الإمارات والأمة العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد.. وندعو الله في هذه المناسبة المباركة أن يعم الخير والسلام والاستقرار بلاد المسلمين والعالم أجمع..».

نهنئ قيادة وشعب الإمارات والأمة العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد .. وندعو الله في هذه المناسبة المباركة أن يعم الخير والسلام والاستقرار بلاد المسلمين والعالم أجمع .. — Tahnoon Bin Zayed Al Nahyan (@hhtbzayed) July 7, 2024