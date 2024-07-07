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علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون حاكم عام جزر سليمان بذكرى اليوم الوطني لبلاده

رئيس الدولة ونائباه يهنئون حاكم عام جزر سليمان بذكرى اليوم الوطني لبلاده
7 يوليو 2024 13:18

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة السير ديفيد فوناجي، الحاكم العام لجزر سليمان، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة السير ديفيد فوناجي.

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي جريميا مانيل، رئيس وزراء جزر سليمان.

المصدر: وام
جزر سليمان
الإمارات
محمد بن زايد
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