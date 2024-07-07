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الإمارات تُغيث آلاف الأسر الفلسطينية.. "الفارس الشهم 3" تُوزع مواد غذائية على النازحين في خان يونس

شعار "الفارس الشهم 3"
7 يوليو 2024 14:48

في إطار دعم دولة الإمارات العربية المتحدة المستمر للأسر الفلسطينية النازحة، وَزعت من خلال ذراعها الإنسانية "الفارس الشهم 3" مواد غذائية على آلاف الأسر النازحة، التي تُعاني من ويلات الحرب وعدم دخول المساعدات وشُح الأسواق من الطعام والمواد الأساسية وأسعارها المرتفعة، في خطوة إنسانية هدفها التخفيف من معاناتهم، في ظل الحرب وما ترتب عليها من نتائج إنسانية كارثية.

وقدمت عملية الفارس الشهم 3، مجموعة من المواد الغذائية، تحتوي على الدجاج والخضروات الطازجة والخُبز والتمور والطرود الغذائية للمحتاجين من العوائل النازحة في مدينة خان يونس.

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ووصل عدد المُستفيدين من الحملة الإغاثية إلى 9 آلاف مُستفيد، حيث وصلت إليهم حملة توزيع المواد الغذائية، التي تسعى من خلالها إلى إغاثة النازحين وتخفيف معاناتهم، في وقت تجد فيه العائلات صعوبة كبيرة في الحصول على الطعام، نظراً للظروف المأساوية التي تسيطر على القطاع المنكوب.

وتسعى دولة الإمارات إلى الوصول لأكبر عدد من النازحين، لتقديم المساعدات الإنسانية لهم، لإسعاف الوضع الكارثي في قطاع غزة، بعد توقف دخول المساعدات إليهم، ما تسبب في ارتفاع احتمالات مجاعة حقيقية تصيب سكان القطاع كافة، وفق تقديرات لمنظمات إغاثية دولية.

المصدر: وام
عملية الفارس الشهم 2
الفارس الشهم 3
فلسطين
خان يونس
الإمارات
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