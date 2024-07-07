الأحد 7 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي تكرم 87 فائزاً ببرنامج "حافز" لجهودهم في تعزيز الريادة المؤسسية

شرطة أبوظبي تكرم 87 فائزاً ببرنامج "حافز" لجهودهم في تعزيز الريادة المؤسسية
7 يوليو 2024 16:12

كرمت شرطة أبوظبي 87 فائزاً في ثلاث قطاعات شرطية، ضمن النسخة الثالثة لبرنامج حافز، وذلك في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية والمهام الخاصة والمالية والخدمات.

جاء ذلك ضمن جهود إدارة أداء العاملين بقطاع الموارد البشرية المستمرة، في تحفيز المنتسبين على تحقيق المزيد من الإنجازات الريادية في مسيرة الأمن والأمان ونشر الطمأنينة في المجتمع.

وأكد اللواء بطي ثاني الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد بشرطة أبو ظبي نجاح برنامج حافز منذ إطلاقه وفق استراتيجية شرطة أبو ظبي وأولوياتها في التشجيع والتحفيز وخلق روح التنافس بين المنتسبين من خلال إدراج برامج احترافية ومحفزة تسهم بدور كبير وريادي في تحقيق الأهداف، والتطلعات ورفع نسبة السعادة الوظيفية في العمل.

أخبار ذات صلة
تنويه من شرطة أبوظبي بشأن ترك المركبة في حالة تشغيل
شرطة أبوظبي تفتتح مكتب «الباقات المميزة»

وقال العميد عثمان حاجي خوري نائب مدير قطاع المالية والخدمات بشرطة أبوظبي أن نظام «حافز» يأتي بهدف التحفيز المستمر للمنتسبين، وإيجاد بيئة صحية وتنافسية عبر منظومة متكاملة تركز على إظهار التقدير للمنجزات، التي تعكس جهود شرطة أبوظبي في تحفيزهم على الإبداع والابتكار، وتعزيز التميز الوظيفي وتكامل العمل، ووضع الحلول على نحو يسهم في تحسين جودة الخدمات وإسعاد المتعاملين.

وأشار العميد ركن أحمد علي الشحي نائب مدير قطاع المهام الخاصة إلى اهتمام وحرص شرطة أبو ظبي المستمر على تحقيق أهدافها وأولوياتها في مختلف المجالات، لافتا إلى أن مثل البرامج التحفيزية تسهم في تحقيق أهداف منظومة العمل، وتعزز قيم الولاء والتناغم والترابط بين المنتسبين في أداء مختلف المهام الوظيفية وضمن بيئة صحية وتنافسية ومن خلال منظومة متكاملة.

وهنأ مدراء القطاعات الفائزين خلال التكريم، مثمنين جهودهم المتميزة ومتمنين لهم مزيداً من التألق والنجاح في تجميع نقاط تحفيزية، وأشادوا بحرصهم المستمر على تحقيق أهداف شرطة أبوظبي وأولوياتها، وحصولهم على نتائج متقدمة وأن يكونوا قدوة يحتذى بها بين زملائهم.
 

المصدر: وام
شرطة أبوظبي
آخر الأخبار
هل تجديد جواز السفر الإماراتي إلزامي وفق التحديث الجديد؟
علوم الدار
هل تجديد جواز السفر الإماراتي إلزامي وفق التحديث الجديد؟
اليوم 14:42
ما الفئات التي يمكنها تجديد جواز السفر الإماراتي لمدة 10 سنوات وفق التحديث الجديد؟
علوم الدار
ما الفئات التي يمكنها تجديد جواز السفر الإماراتي لمدة 10 سنوات وفق التحديث الجديد؟
اليوم 14:29
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الأخبار العالمية
أردوغان يدلي بتصريح بشأن العلاقات مع سوريا
اليوم 17:10
ثلاثي «الفرسان» يزيد قوة «الراقي» في الموسم الجديد
الرياضة
ثلاثي «الفرسان» يزيد قوة «الراقي» في الموسم الجديد
اليوم 17:00
أرشيفية
الأخبار العالمية
روسيا تسجل غرق 49 شخصاً أثناء موجة حارة
اليوم 16:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©